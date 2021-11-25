Украинцы на "Запорожце" примут участие в ралли "Монте-Карло Классик"

Экипаж из Украины впервые за 111 лет будет допущен к соревнованиям.

Украинская команда на легендарном автомобиле "Запорожец" впервые примет участие в престижных гонках "Монте-Карло Классик". Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский фотограф и автогонщик Евгений Кравс.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Как сообщает издание Tribuna, для него и его супруги Светланы, которые увлекаются ездой на "Запорожце", организаторы сделали исключение из правил, ведь ранее в ретро-гонках участвовали автомобили, выпущенные не позже 1956 года. Но поскольку в 2021 году модели ЗАЗ "Запорожец" исполняется 60 лет, украинскую команду допустили к соревнованиям впервые за 111 лет истории этой гонки.

"Очень радостная новость пришла из Монте-Карло. Львовский семейный экипаж на антикварном "Горбатом Запорожце" ЗАЗ-965 в январе-феврале 2022 года прошел всю процедуру разрешительных допусков и в составе украинской команды примет участие в "Ралли Монте-Карло Классик" под стартовым номером 410. Немного напрягает, что я буду штурманом, а за рулем жена – Светлана. Мне уже немного страшно: впереди – ночная изнурительная гонка по горным перевалам Прованса и серпантины Монте-Карло", — написал Евгений Кравс.

По словам семьи Кравсов, идея участвовать в ралли появилась в тот момент, когда они отмечали 50-летие "Запорожца" на Хортице. Гонщикам понадобилось примерно 10 лет, чтобы убедить организаторов допустить их до соревнований.

Ранее Фокус рассказывал, что украинский экипаж впервые выступит на знаменитом ралли Дакар. В 2022 году Украина будет представлена на грузовом Renault Kerax D-50. За руль авто сядет гонщик-рекордсмен Сергей Малик. Кроме него в экипаж войдут штурман Любомир Шумаков и механик Сергей Матвиенко.