В Україні дешево продають незвичайний "Запорожець" у чудовому стані (фото)

Раритетний "горбатий "Запорожець" був повністю відреставрований і доопрацьований власником. Тюнінгували не тільки зовнішній вигляд, але й силову установку, а також інтер'єр.

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У Сумах на продаж виставили тюнінгований ЗАЗ 965 1968 випуску. Автомобіль отримав багато доробок. Подробиці розповіли в оголошенні на сайті OLX.

Кузов ЗАЗ 965 був пофарбований у яскраво-червоний і сріблястий кольори. Він зберіг відомі риси дизайну, але отримав деякі інші елементи кузова.

[ + – ] Автомобіль має двокольорове забарвлення кузова Фото: OLX

Задні повітрозабірники стали помітно більшими, оскільки автомобіль тепер оснащується 1,2-літровим двигуном від "Таврії". Він працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач від ЗАЗ 968.

[ + – ] Збільшені повітрозабірники необхідні для охолодження нового двигуна Фото: OLX

Зовнішній вигляд доповнюють колісні диски Alfa Romeo. Ступиці та гальма були взяті від ВАЗ 2108.

[ + – ] Колісні диски були взяті від Alfa Romeo Фото: OLX

Автомобіль був повністю відреставрований і доопрацьований у 2018 році. Він повністюв робочому стані та не потребує ремонту.

Пробіг "Запорожця" після реставрації складає лише 2000 км. Продавець заявляє, що авто не використовувалося взимку та в дощову погоду.

Інтер'єр автомобіля також було повністю змінено. Власник перетягнув салон тканиною та екошкірою. Всередині є аудіосистема Kenwood і 4 динаміки сумарною потужністю 350 Вт. Передбачено й підключення через Bluetooth і USB-порт.

[ + – ] Автомобіль оснащений потужною аудіосистемою Kenwood Фото: OLX

Автомобіль заводиться з кнопки. Також є люк на стелі та центральний замок.

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Вартість ексклюзивного ЗАЗ 965 складає $2800 з можливим торгом. Крім цього, продавець не проти розглянути обмін на інший автомобіль типу фургон.

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