В Україні продають старий седан BMW з дуже моторошним тюнінгом (фото)

Незвичайний BMW 320i продають у Києві за 4000 доларів. Власник кардинально змінив зовнішність свого автомобіля.

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У Києві на продаж виставили BMW 320i (E36) 1997 року випуску з неймовірно моторошним тюнінгом. Власник самостійно модифікував свій автомобіль. Подробиці розповіли в оголошенні на сайті OLX.

Власник пофарбував свій седан BMW 320i в чорний матовий колір. Він отримав безліч дивних доробок, що виділяють його серед інших авто.

На автомобіль встановили незвичайний капот, який імітує двигун. Попереду з'явилася нова оптика.

[ + – ] Незвичайний капот виготовлений за індивідуальним замовленням Фото: OLX

На даху авто розмістили невеликий повітрозабірник, спойлер та "плавник". На передніх крилах з'явилися декоративні накладки.

[ + – ] BMW 320i обзавівся спойлером і характерним "плавником" Фото: OLX

Ззаду відбулося найбільше змін. Задні ліхтарі особливого дизайну затонували, а оригінальну емблему замінили.

[ + – ] Позаду встановили дивний декоративний елемент, який імітує динамік Фото: OLX

На авто встановили новий задній бампер. Праворуч від вихлопних патрубків з'явився декоративний елемент, що імітує динамік.

Під капотом встановлений 2,5-літровий шестициліндровий двигун потужністю 190 к. с. Власник також установив на авто ГБО. Заявлена витрата палива становить 8 літрів на 100 км.

"Унікальний дизайн привертає до цього автомобіля погляди всієї вулиці, оскільки дизайн сам говорить за себе. Нещодавно було перетравлено та замазано дно. Офіційний автомобіль, особистий. Обслуговувався завжди з любов'ю", — розповів продавець.

[ + – ] Інтер'єр седана отримав незначні доопрацювання Фото: OLX [ + – ] На авто встановили потужну акустичну систему Фото: OLX

На кузові є незначні подряпини, а в інтер'єрі є сліди експлуатації. В автомобілі є система клімат-контролю, електросклопідйомники, тонування, підігрів бічних дзеркал та сидінь та акустика із сабвуфером.

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Незвичайний BMW 320i продають за 4000 доларів. Власник зазначив, що автомобіль працює справно.

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