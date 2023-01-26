В Україні продають старий седан BMW з дуже моторошним тюнінгом (фото)
Незвичайний BMW 320i продають у Києві за 4000 доларів. Власник кардинально змінив зовнішність свого автомобіля.
У Києві на продаж виставили BMW 320i (E36) 1997 року випуску з неймовірно моторошним тюнінгом. Власник самостійно модифікував свій автомобіль. Подробиці розповіли в оголошенні на сайті OLX.
Власник пофарбував свій седан BMW 320i в чорний матовий колір. Він отримав безліч дивних доробок, що виділяють його серед інших авто.
На автомобіль встановили незвичайний капот, який імітує двигун. Попереду з'явилася нова оптика.
На даху авто розмістили невеликий повітрозабірник, спойлер та "плавник". На передніх крилах з'явилися декоративні накладки.
Ззаду відбулося найбільше змін. Задні ліхтарі особливого дизайну затонували, а оригінальну емблему замінили.
На авто встановили новий задній бампер. Праворуч від вихлопних патрубків з'явився декоративний елемент, що імітує динамік.
Під капотом встановлений 2,5-літровий шестициліндровий двигун потужністю 190 к. с. Власник також установив на авто ГБО. Заявлена витрата палива становить 8 літрів на 100 км.
"Унікальний дизайн привертає до цього автомобіля погляди всієї вулиці, оскільки дизайн сам говорить за себе. Нещодавно було перетравлено та замазано дно. Офіційний автомобіль, особистий. Обслуговувався завжди з любов'ю", — розповів продавець.
На кузові є незначні подряпини, а в інтер'єрі є сліди експлуатації. В автомобілі є система клімат-контролю, електросклопідйомники, тонування, підігрів бічних дзеркал та сидінь та акустика із сабвуфером.Важливо
Незвичайний BMW 320i продають за 4000 доларів. Власник зазначив, що автомобіль працює справно.
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