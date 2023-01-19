Шалений тюнінг: на Dodge Charger встановили величезні 32-дюймові диски (фото)

Популярний американський седан Dodge Charger отримав шалений тюнінг, який був популярним у США в 90-х. Колісні диски ледь поміщаються в арки, а незвичайний колір кузова лише додає ефектності.

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Дизайнер показав незвичайний яскравий тюнінг седана Dodge Charger. Автомобіль отримав перламутровий колір кузова та величезні 32-дюймові колісні диски. Фото авто опублікували на акаунті 412donklife в Instagram.

[ + – ] Dodge Charger отримав нові величезні колісні диски та перламутровий колір Фото: instagram.com/412donklife

На щастя, цей Dodge Charger є лише плодом уяви художника. Він вирішив уявити, як виглядали б сучасні автомобілі в стилі "Донк".

"Донк" — вид тюнінгу, при якому на автомобіль встановлюють непропорційно величезні колеса. Також часто тюнери фарбують свої авто у яскраві кольори.

Дизайнер надихнувся класичними Chevrolet Impala та Caprice 70-х для створення свого проєкту. Він вибрав Dodge Charger, оскільки це популярний у США седан із стильним дизайном.

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Седан отримав 32-дюймові колісні диски Forgiato золотого кольору. Вони взуті в ультратонкі шини.

[ + – ] Дизайнер обрав для проєкту 32-дюймові колісні диски Forgiato Фото: instagram.com/412donklife

Також дизайнер оснастив Dodge Charger золотими вихлопними трубами. Вікна затоновані для приватності екстравагантного водія.

[ + – ] Вихлопні труби пофарбовані у золотий колір Фото: instagram.com/412donklife

Дизайнер уточнив, що автомобіль комплектується двигуном V6, що є базовим для моделі. Він вирішив вибрати для свого проєкту доступнішу "народну" версію Dodge Charger.

Раніше Фокус повідомляв, що в Польщі тюнери створили стильний обвіс для автонавантажувача Mercedes-Benz Sprinter та оснастили його двигуном від BMW.