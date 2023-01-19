Безумный тюнинг: на Dodge Charger установили огромные 32-дюймовые диски (фото)
Популярный американский седан Dodge Charger получил безумный тюнинг, который был популярным в США в 90-х. Колесные диски едва помещаются в арки, а необычный цвет кузова только прибавляет эффектности.
Дизайнер показал необычный яркий тюнинг седана Dodge Charger. Автомобиль получил перламутровый цвет кузова и огромные 32-дюймовые колесные диски. Фото авто опубликовали на аккаунте 412donklife в Instagram.
К счастью, этот Dodge Charger является только плодом воображения художника. Он решил представить, как бы выглядели современные автомобили в стиле "Донк".
"Донк" — вид тюнинга, при котором на автомобиль устанавливают непропорционально огромные колеса. Также часто тюнеры красят свои авто в яркие цвета
Дизайнер вдохновился классическими Chevrolet Impala и Caprice 70-х для создания своего проекта. Он выбрал Dodge Charger, так как это популярный в США седан со стильным дизайном.
Седан получил 32-дюймовые колесные диски Forgiato золотого цвета. Они обуты в ультратонкие шины.
Также дизайнер оснастил Dodge Charger золотыми выхлопными патрубками. Окна затонированы для приватности экстравагантного водителя.
Дизайнер уточнил, что автомобиль комплектуется двигателем V6, который является базовым для модели. Он решил выбрать для своего проекта более доступную "народную" версию Dodge Charger.
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