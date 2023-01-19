Безумный тюнинг: на Dodge Charger установили огромные 32-дюймовые диски (фото)

Популярный американский седан Dodge Charger получил безумный тюнинг, который был популярным в США в 90-х. Колесные диски едва помещаются в арки, а необычный цвет кузова только прибавляет эффектности.

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Дизайнер показал необычный яркий тюнинг седана Dodge Charger. Автомобиль получил перламутровый цвет кузова и огромные 32-дюймовые колесные диски. Фото авто опубликовали на аккаунте 412donklife в Instagram.

[ + – ] Dodge Charger получил новые огромные колесные диски и перламутровый цвет Фото: instagram.com/412donklife

К счастью, этот Dodge Charger является только плодом воображения художника. Он решил представить, как бы выглядели современные автомобили в стиле "Донк".

"Донк" — вид тюнинга, при котором на автомобиль устанавливают непропорционально огромные колеса. Также часто тюнеры красят свои авто в яркие цвета

Дизайнер вдохновился классическими Chevrolet Impala и Caprice 70-х для создания своего проекта. Он выбрал Dodge Charger, так как это популярный в США седан со стильным дизайном.

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Седан получил 32-дюймовые колесные диски Forgiato золотого цвета. Они обуты в ультратонкие шины.

[ + – ] Дизайнер выбрал для проекта 32-дюймовые колесные диски Forgiato Фото: instagram.com/412donklife

Также дизайнер оснастил Dodge Charger золотыми выхлопными патрубками. Окна затонированы для приватности экстравагантного водителя.

[ + – ] Выхлопные патрубки окрашены в золотой цвет Фото: instagram.com/412donklife

Дизайнер уточнил, что автомобиль комплектуется двигателем V6, который является базовым для модели. Он решил выбрать для своего проекта более доступную "народную" версию Dodge Charger.

Ранее Фокус сообщал, что в Польше тюнеры создали стильный обвес для автопогрузчика Mercedes-Benz Sprinter и оснастили его двигателем от BMW.