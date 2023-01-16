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Авто

В Польше показали тюнингованный автопогрузчик Mercedes Sprinter с двигателем BMW (фото)

Mercedes-Benz Sprinter, Авто, Автомобили, Польша, Тюнинг, Двигатель, BMW, Автопогрузчик
Фото: ABT Drift Garage | ABT Drift Garage представили необычный тюнинг для Mercedes-Benz Sprinter

Двигатель от BMW подвергся доработкам и стал еще мощнее. Также на Mercedes-Benz Sprinter установили новую решетку радиатора, бампера и затонировали фары.

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В Польше тюнеры создали стильный обвес для автопогрузчика Mercedes-Benz Sprinter. Помимо этого автомобиль получил дизельный двигатель от BMW. Подробности об авто рассказали на сайте BenzInsider.

Стандартный Mercedes-Benz Sprinter оснащается 2,1-литровым рядным четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 161 л.с. и крутящим моментом 358 Нм. Тем не менее польскому тюнинг-ателье ABT Drift Garage оказалось мало таких характеристик.

Новый двигатель BMW M57 с турбонаддувом подвергся доработкам. На него установили модернизированный турбокомпрессор от CR-Turbo и перенастроили электронный блок управления. Также появилась новая выхлопная система от MJ Exhaust.

BMW Fullscreen
Mercedes-Benz Sprinter оснастили дизельным двигателем BMW M57
BMW Fullscreen
В интерьере есть оригинальный рычаг КПП от BMW

В итоге удалось получить 280 л.с. мощности. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с изготовленным на заказ карданным валом.

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Тюнеры не ограничились только внутренними доработками. На Mercedes-Benz Sprinter установили новую решетку радиатора, другие бампера и затонировали фары.

Mercedes-Benz Sprinter Fullscreen
Mercedes-Benz Sprinter получил стильный кузовной обвес
Фото: ABT Drift Garage

Ранее Фокус сообщил, что японское тюнинг-ателье VeilSide представило модифицированный спорткар Nissan Z, который может появиться в следующем фильме франшизы "Форсаж".