В Польше показали тюнингованный автопогрузчик Mercedes Sprinter с двигателем BMW (фото)

Двигатель от BMW подвергся доработкам и стал еще мощнее. Также на Mercedes-Benz Sprinter установили новую решетку радиатора, бампера и затонировали фары.

Related video

В Польше тюнеры создали стильный обвес для автопогрузчика Mercedes-Benz Sprinter. Помимо этого автомобиль получил дизельный двигатель от BMW. Подробности об авто рассказали на сайте BenzInsider.

Стандартный Mercedes-Benz Sprinter оснащается 2,1-литровым рядным четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 161 л.с. и крутящим моментом 358 Нм. Тем не менее польскому тюнинг-ателье ABT Drift Garage оказалось мало таких характеристик.

Новый двигатель BMW M57 с турбонаддувом подвергся доработкам. На него установили модернизированный турбокомпрессор от CR-Turbo и перенастроили электронный блок управления. Также появилась новая выхлопная система от MJ Exhaust.

[ + – ] Mercedes-Benz Sprinter оснастили дизельным двигателем BMW M57 [ + – ] В интерьере есть оригинальный рычаг КПП от BMW

В итоге удалось получить 280 л.с. мощности. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с изготовленным на заказ карданным валом.

Важно

Тюнингованный Ferrari F40 и самый дорогой Subaru: яркие новинки автошоу Токио (фото)

Тюнеры не ограничились только внутренними доработками. На Mercedes-Benz Sprinter установили новую решетку радиатора, другие бампера и затонировали фары.

[ + – ] Mercedes-Benz Sprinter получил стильный кузовной обвес Фото: ABT Drift Garage

Ранее Фокус сообщил, что японское тюнинг-ателье VeilSide представило модифицированный спорткар Nissan Z, который может появиться в следующем фильме франшизы "Форсаж".