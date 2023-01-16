У Польщі показали тюнінгований автонавантажувач Mercedes Sprinter із двигуном BMW (фото)
Двигун від BMW зазнав доробок і став ще потужнішим. Також на Mercedes-Benz Sprinter встановили нову решітку радіатора, бампери та затонували фари.
У Польщі тюнери створили стильний обвіс для автонавантажувача Mercedes-Benz Sprinter. Крім цього, автомобіль отримав дизельний двигун від BMW. Подробиці про авто розповіли на сайті BenzInsider.
Стандартний Mercedes-Benz Sprinter оснащується 2,1-літровим рядним чотирициліндровим дизельним двигуном потужністю 161 к.с. і з крутним моментом 358 Нм. Тим не менш, польському тюнінг-ательє ABT Drift Garage виявилося мало таких характеристик.
Новий двигун BMW M57 із турбонаддувом зазнав доробок. На нього встановили модернізований турбокомпресор від CR-Turbo та переналаштували електронний блок управління. Також виникла нова вихлопна система від MJ Exhaust.
У результаті вдалося отримати 280 к.с. потужності. Двигун працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач із виготовленим на замовлення карданним валом.Важливо
Тюнери не обмежилися лише внутрішніми доробками. На Mercedes-Benz Sprinter встановили нову решітку радіатора, інші бампери та затонували фари.
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