У Польщі показали тюнінгований автонавантажувач Mercedes Sprinter із двигуном BMW (фото)

Двигун від BMW зазнав доробок і став ще потужнішим. Також на Mercedes-Benz Sprinter встановили нову решітку радіатора, бампери та затонували фари.

Related video

У Польщі тюнери створили стильний обвіс для автонавантажувача Mercedes-Benz Sprinter. Крім цього, автомобіль отримав дизельний двигун від BMW. Подробиці про авто розповіли на сайті BenzInsider.

Стандартний Mercedes-Benz Sprinter оснащується 2,1-літровим рядним чотирициліндровим дизельним двигуном потужністю 161 к.с. і з крутним моментом 358 Нм. Тим не менш, польському тюнінг-ательє ABT Drift Garage виявилося мало таких характеристик.

Новий двигун BMW M57 із турбонаддувом зазнав доробок. На нього встановили модернізований турбокомпресор від CR-Turbo та переналаштували електронний блок управління. Також виникла нова вихлопна система від MJ Exhaust.

[ + – ] Mercedes-Benz Sprinter оснастили дизельним двигуном BMW M57 [ + – ] В інтер'єрі є оригінальний важіль КПП BMW

У результаті вдалося отримати 280 к.с. потужності. Двигун працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач із виготовленим на замовлення карданним валом.

Важливо

Тюнінгований Ferrari F40 і найдорожчий Subaru: яскраві новинки автошоу Токіо (фото)

Тюнери не обмежилися лише внутрішніми доробками. На Mercedes-Benz Sprinter встановили нову решітку радіатора, інші бампери та затонували фари.

[ + – ] Mercedes-Benz Sprinter отримав стильний кузовний обвіс Фото: ABT Drift Garage

Раніше Фокус повідомив, що японське тюнінг-ательє VeilSide представило модифікований спорткар Nissan Z, який може з'явитися в наступному фільмі франшизи "Форсаж".