Тюнінгований Ferrari F40 і найдорожчий Subaru: яскраві новинки автошоу Токіо (фото)

Токійський автосалон порадував величезною різноманітністю різних тюнінг-проєктів. Доопрацювали не лише популярні японські спорткари, а й навіть рідкісні європейські спорткари та фургони.

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У Японії стартував Токійський автосалон 2023 року. На виставці представили десятки новинок і сотні неймовірних тюнінг-проєктів. На сайті SpeedHunters показали найяскравіші автомобілі, які вдалося відобразити на заході.

Японські тюнери відрізняються своєю креативністю й незвичайним смаком. Їхні проєкти можуть любити чи ненавидіти, але вони точно привертають увагу публіки.

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Японці представили тюнінгований Nissan Z для фільму "Форсаж" (фото)

На виставці відмітили незвичайний тюнінг Porsche Cayman. Купе отримало стильний обвіс із новими легкосплавними дисками та передніми крилами з вуглеволокна, пофарбовані в бронзовий колір.

[ + – ] Тюнінгований Porsche Cayman пофарбували в білий колір для контрасту Фото: SpeedHunters

На Токійському автосалоні можна зустріти безліч тюнінг-проєктів на базі нового спорткара Nissan Z. Він відмінно підходить для доробок, і з нього можна зробити практично будь-що: дрифт-кар, авто для драг-рейсингу або трековий болід.

[ + – ] Цей Nissan Z отримав карбонові капот і повітрозабірники на передніх крилах, а також новий кузовний обвіс [ + – ] Тюнери створили божевільний Nissan Z для гонок по прямій [ + – ] Ательє Varis не змогло пропустити стильний японський спорткар

Нові легкі купе-близнюки Toyota GR86 і Subaru BRZ давно стали улюбленцями тюнерів за свою простоту й стильний дизайн. Доробки стосуються як зовнішнього вигляду, так і модифікацій двигуна.

[ + – ] Toyota GR86 отримав новий спойлер і бічні спідниці з карбону Фото: SpeedHunters

Ательє Liberty Walk відзначилося цього року. На Токійському автосалоні тюнери презентували десятки різних проєктів.

[ + – ] Liberty Walk представили широкий обвіс для Ferrari F355 Challenge [ + – ] Liberty Walk представили широкий обвіс для Ferrari F355 Challenge [ + – ] Liberty Walk створили кузовний обвіс для Nissan Silvia S15 в дусі гоночної серії Super GT [ + – ] Liberty Walk створили кузовний обвіс для Nissan Silvia S15 в дусі гоночної серії Super GT [ + – ] Американський Chevrolet Corvette C8 тюнери також не обійшли стороною [ + – ] Класичний Nissan Skyline 2000 GT-R займає особливе місце в портфоліо Liberty Walk

Одним із найдовгоочікуваніших проєктів Liberty Walk був кастомний Ferrari F40. На виставці тюнери показали суперкар у білому кольорі.

[ + – ] Liberty Walk пофарбували Ferrari F40 у білий колір [ + – ] Ferrari F40 отримав безліч кузовних доробок

На Токійському автосалоні знайшлося місце для фургонів. Тюнери показали яскраво-червоний Toyota Hiace H200 в ретростилі. Схожий проєкт нещодавно представило ательє Alpine Style.

[ + – ] Toyota Hiace H200 отримав тюнінг у ретростилі Фото: SpeedHunters

Відроджений ралійний Subaru Impreza 22B STi став однією з прикрас виставки. Легендарну модель 90-х повернули у виробництво в наші дні. Купе коштує 560 тисяч доларів і є найдорожчим Subaru в історії.

[ + – ] Subaru Impreza 22B STi був неймовірно успішним у 90-х Фото: SpeedHunters

Новий гібрид Toyota Prius опинився в руки тюнерів ще до виходу на глобальний ринок. Авто отримав новий кузовний обвіс і стильні колісні диски.

[ + – ] Toyota Prius отримав стриманий тюнінг Фото: SpeedHunters

Електричний болід Audi S1 Hoonitron, який був спеціально підготовлений для нині покійного гонщика Кена Блока, зайняв почесне місце на виставці. Електрокар оснащується двома електромоторами та повним приводом.

[ + – ] Audi S1 Hoonitron став останнім гоночним болідом Кена Блока Фото: SpeedHunters

Суперкар Ferrari F8 Tributo перетворили на реінкарнацію класичних моделей італійського бренду з 80-х. У результаті вийшов своєрідний "гібрид" моделей Testarossa та F40.

[ + – ] Тюнери створили унікальний обвіс для Ferrari F8 Tributo [ + – ] Позаду тюнінгований Ferrari F8 Tributo отримав антикрило в стилі культового суперкара F40

Раніше Фокус писав, що японське ательє DAMD показало незвичайний тюнінг для мініатюрного кросовера Suzuki Hustler.