Тюнінгований Ferrari F40 і найдорожчий Subaru: яскраві новинки автошоу Токіо (фото)
Токійський автосалон порадував величезною різноманітністю різних тюнінг-проєктів. Доопрацювали не лише популярні японські спорткари, а й навіть рідкісні європейські спорткари та фургони.
У Японії стартував Токійський автосалон 2023 року. На виставці представили десятки новинок і сотні неймовірних тюнінг-проєктів. На сайті SpeedHunters показали найяскравіші автомобілі, які вдалося відобразити на заході.
Японські тюнери відрізняються своєю креативністю й незвичайним смаком. Їхні проєкти можуть любити чи ненавидіти, але вони точно привертають увагу публіки.Важливо
На виставці відмітили незвичайний тюнінг Porsche Cayman. Купе отримало стильний обвіс із новими легкосплавними дисками та передніми крилами з вуглеволокна, пофарбовані в бронзовий колір.
На Токійському автосалоні можна зустріти безліч тюнінг-проєктів на базі нового спорткара Nissan Z. Він відмінно підходить для доробок, і з нього можна зробити практично будь-що: дрифт-кар, авто для драг-рейсингу або трековий болід.
Нові легкі купе-близнюки Toyota GR86 і Subaru BRZ давно стали улюбленцями тюнерів за свою простоту й стильний дизайн. Доробки стосуються як зовнішнього вигляду, так і модифікацій двигуна.
Ательє Liberty Walk відзначилося цього року. На Токійському автосалоні тюнери презентували десятки різних проєктів.
Одним із найдовгоочікуваніших проєктів Liberty Walk був кастомний Ferrari F40. На виставці тюнери показали суперкар у білому кольорі.
На Токійському автосалоні знайшлося місце для фургонів. Тюнери показали яскраво-червоний Toyota Hiace H200 в ретростилі. Схожий проєкт нещодавно представило ательє Alpine Style.
Відроджений ралійний Subaru Impreza 22B STi став однією з прикрас виставки. Легендарну модель 90-х повернули у виробництво в наші дні. Купе коштує 560 тисяч доларів і є найдорожчим Subaru в історії.
Новий гібрид Toyota Prius опинився в руки тюнерів ще до виходу на глобальний ринок. Авто отримав новий кузовний обвіс і стильні колісні диски.
Електричний болід Audi S1 Hoonitron, який був спеціально підготовлений для нині покійного гонщика Кена Блока, зайняв почесне місце на виставці. Електрокар оснащується двома електромоторами та повним приводом.
Суперкар Ferrari F8 Tributo перетворили на реінкарнацію класичних моделей італійського бренду з 80-х. У результаті вийшов своєрідний "гібрид" моделей Testarossa та F40.
Раніше Фокус писав, що японське ательє DAMD показало незвичайний тюнінг для мініатюрного кросовера Suzuki Hustler.