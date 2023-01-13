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Авто

Тюнінгований Ferrari F40 і найдорожчий Subaru: яскраві новинки автошоу Токіо (фото)

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Фото: SpeedHunters | На Токійському автосалоні показали одразу кілька тюнінгованих Nissan Z

Токійський автосалон порадував величезною різноманітністю різних тюнінг-проєктів. Доопрацювали не лише популярні японські спорткари, а й навіть рідкісні європейські спорткари та фургони.

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У Японії стартував Токійський автосалон 2023 року. На виставці представили десятки новинок і сотні неймовірних тюнінг-проєктів. На сайті SpeedHunters показали найяскравіші автомобілі, які вдалося відобразити на заході.

Японські тюнери відрізняються своєю креативністю й незвичайним смаком. Їхні проєкти можуть любити чи ненавидіти, але вони точно привертають увагу публіки.

Важливо
Японці представили тюнінгований Nissan Z для фільму "Форсаж" (фото)
Японці представили тюнінгований Nissan Z для фільму "Форсаж" (фото)

На виставці відмітили незвичайний тюнінг Porsche Cayman. Купе отримало стильний обвіс із новими легкосплавними дисками та передніми крилами з вуглеволокна, пофарбовані в бронзовий колір.

Porsche Cayman Fullscreen
Тюнінгований Porsche Cayman пофарбували в білий колір для контрасту
Фото: SpeedHunters

На Токійському автосалоні можна зустріти безліч тюнінг-проєктів на базі нового спорткара Nissan Z. Він відмінно підходить для доробок, і з нього можна зробити практично будь-що: дрифт-кар, авто для драг-рейсингу або трековий болід.

Цей Nissan Z отримав карбонові капот і повітрозабірники на передніх крилах, а також новий кузовний обвіс Fullscreen
Цей Nissan Z отримав карбонові капот і повітрозабірники на передніх крилах, а також новий кузовний обвіс
Тюнери створили божевільний Nissan Z для гонок по прямій Fullscreen
Тюнери створили божевільний Nissan Z для гонок по прямій
Ательє Varis не змогло пропустити стильний японський спорткар Fullscreen
Ательє Varis не змогло пропустити стильний японський спорткар
Цей Nissan Z отримав карбонові капот і повітрозабірники на передніх крилах, а також новий кузовний обвіс
Тюнери створили божевільний Nissan Z для гонок по прямій
Ательє Varis не змогло пропустити стильний японський спорткар

Нові легкі купе-близнюки Toyota GR86 і Subaru BRZ давно стали улюбленцями тюнерів за свою простоту й стильний дизайн. Доробки стосуються як зовнішнього вигляду, так і модифікацій двигуна.

Toyota GR86 Fullscreen
Toyota GR86 отримав новий спойлер і бічні спідниці з карбону
Фото: SpeedHunters

Ательє Liberty Walk відзначилося цього року. На Токійському автосалоні тюнери презентували десятки різних проєктів.

Liberty Walk представили широкий обвіс для Ferrari F355 Challenge Fullscreen
Liberty Walk представили широкий обвіс для Ferrari F355 Challenge
Liberty Walk представили широкий обвіс для Ferrari F355 Challenge Fullscreen
Liberty Walk представили широкий обвіс для Ferrari F355 Challenge
Liberty Walk створили кузовний обвіс для Nissan Silvia S15 в дусі гоночної серії Super GT Fullscreen
Liberty Walk створили кузовний обвіс для Nissan Silvia S15 в дусі гоночної серії Super GT
Liberty Walk створили кузовний обвіс для Nissan Silvia S15 в дусі гоночної серії Super GT Fullscreen
Liberty Walk створили кузовний обвіс для Nissan Silvia S15 в дусі гоночної серії Super GT
Американський Chevrolet Corvette C8 тюнери також не обійшли стороною Fullscreen
Американський Chevrolet Corvette C8 тюнери також не обійшли стороною
Класичний Nissan Skyline 2000 GT-R займає особливе місце в портфоліо Liberty Walk Fullscreen
Класичний Nissan Skyline 2000 GT-R займає особливе місце в портфоліо Liberty Walk
Liberty Walk представили широкий обвіс для Ferrari F355 Challenge
Liberty Walk представили широкий обвіс для Ferrari F355 Challenge
Liberty Walk створили кузовний обвіс для Nissan Silvia S15 в дусі гоночної серії Super GT
Liberty Walk створили кузовний обвіс для Nissan Silvia S15 в дусі гоночної серії Super GT
Американський Chevrolet Corvette C8 тюнери також не обійшли стороною
Класичний Nissan Skyline 2000 GT-R займає особливе місце в портфоліо Liberty Walk

Одним із найдовгоочікуваніших проєктів Liberty Walk був кастомний Ferrari F40. На виставці тюнери показали суперкар у білому кольорі.

Liberty Walk пофарбували Ferrari F40 у білий колір Fullscreen
Liberty Walk пофарбували Ferrari F40 у білий колір
Ferrari F40 отримав безліч кузовних доробок Fullscreen
Ferrari F40 отримав безліч кузовних доробок
Liberty Walk пофарбували Ferrari F40 у білий колір
Ferrari F40 отримав безліч кузовних доробок

На Токійському автосалоні знайшлося місце для фургонів. Тюнери показали яскраво-червоний Toyota Hiace H200 в ретростилі. Схожий проєкт нещодавно представило ательє Alpine Style.

Toyota Hiace H200 Fullscreen
Toyota Hiace H200 отримав тюнінг у ретростилі
Фото: SpeedHunters

Відроджений ралійний Subaru Impreza 22B STi став однією з прикрас виставки. Легендарну модель 90-х повернули у виробництво в наші дні. Купе коштує 560 тисяч доларів і є найдорожчим Subaru в історії.

Subaru Impreza 22B STi Fullscreen
Subaru Impreza 22B STi був неймовірно успішним у 90-х
Фото: SpeedHunters

Новий гібрид Toyota Prius опинився в руки тюнерів ще до виходу на глобальний ринок. Авто отримав новий кузовний обвіс і стильні колісні диски.

Toyota Prius Fullscreen
Toyota Prius отримав стриманий тюнінг
Фото: SpeedHunters

Електричний болід Audi S1 Hoonitron, який був спеціально підготовлений для нині покійного гонщика Кена Блока, зайняв почесне місце на виставці. Електрокар оснащується двома електромоторами та повним приводом.

Audi S1 Hoonitron Fullscreen
Audi S1 Hoonitron став останнім гоночним болідом Кена Блока
Фото: SpeedHunters

Суперкар Ferrari F8 Tributo перетворили на реінкарнацію класичних моделей італійського бренду з 80-х. У результаті вийшов своєрідний "гібрид" моделей Testarossa та F40.

Тюнери створили унікальний обвіс для Ferrari F8 Tributo Fullscreen
Тюнери створили унікальний обвіс для Ferrari F8 Tributo
Позаду тюнінгований Ferrari F8 Tributo отримав антикрило в стилі культового суперкара F40 Fullscreen
Позаду тюнінгований Ferrari F8 Tributo отримав антикрило в стилі культового суперкара F40
Тюнери створили унікальний обвіс для Ferrari F8 Tributo
Позаду тюнінгований Ferrari F8 Tributo отримав антикрило в стилі культового суперкара F40

Раніше Фокус писав, що японське ательє DAMD показало незвичайний тюнінг для мініатюрного кросовера Suzuki Hustler.