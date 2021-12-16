Найвідоміший Audi відродили як електромобіль (відео)

Audi S1 e-tron quattro Hoonitron збудували спеціально для відомого гонщика Кена Блока. Електрокар стане новою зіркою його шоу Джімхана.

Ауді представили унікальний гоночний електрокар S1 e-tron quattro Hoonitron. Автомобіль є сучасною варіацією на тему знаменитого Audi Quattro S1 – ралійної легенди 80-х, яка двічі перемагала в чемпіонаті світу з ралі WRC. Про це повідомляє офіційний вебсайт Audi.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Електрокар створений для відомого гонщика Кена Блока Фото: Audi

Audi S1 e-tron quattro Hoonitron створили спеціально для знаменитого ралійного гонщика та дрифтера Кена Блока. Саме на ньому американець зніматиметься в нових епізодах свого шоу "Джімхана" (з такого приводу його перейменували на "Електрихана"). Розробка авто зайняла чотири місяці.

[ + – ] Дизайн витриманий у дусі Audi Quattro S1 Фото: Audi

Кен Блок є фанатом Audi Quattro S1, і тому для нього створили сучасну версію моделі. Своїм дизайном електрокар повторює легендарного предка, але його кузов повністю виконаний з карбону, а аеродинаміка серйозно вдосконалена.

Важливо

Розсекречений найкрутіший електрокар Mercedes-Benz: його запас ходу – понад 1000 км

Характеристики Audi S1 e-tron quattro Hoonitron поки не розголошують, але відомо, що електрокар отримав два мотори та повний привід. Потужність достатня, щоб колеса пробуксовували на 150 км/год – саме це продемонстрував Кен Блок під час тестових заїздів.

[ + – ] Купе отримало два електромотори та повний привід Фото: Audi

Електромобіль дуже вразив американського гонщика. Кен Блок вважає його не схожим на жодний інший автомобіль з тих, з якими йому довелося мати справу.

[ + – ] Спорткар збудували всього за 4 місяці

Раніше Фокус розповідав про новий сімейний електромобіль Audi. Його запас ходу – до 560 км.