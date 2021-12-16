Найвідоміший Audi відродили як електромобіль (відео)
Audi S1 e-tron quattro Hoonitron збудували спеціально для відомого гонщика Кена Блока. Електрокар стане новою зіркою його шоу Джімхана.
Ауді представили унікальний гоночний електрокар S1 e-tron quattro Hoonitron. Автомобіль є сучасною варіацією на тему знаменитого Audi Quattro S1 – ралійної легенди 80-х, яка двічі перемагала в чемпіонаті світу з ралі WRC. Про це повідомляє офіційний вебсайт Audi.
Audi S1 e-tron quattro Hoonitron створили спеціально для знаменитого ралійного гонщика та дрифтера Кена Блока. Саме на ньому американець зніматиметься в нових епізодах свого шоу "Джімхана" (з такого приводу його перейменували на "Електрихана"). Розробка авто зайняла чотири місяці.
Кен Блок є фанатом Audi Quattro S1, і тому для нього створили сучасну версію моделі. Своїм дизайном електрокар повторює легендарного предка, але його кузов повністю виконаний з карбону, а аеродинаміка серйозно вдосконалена.Важливо
Характеристики Audi S1 e-tron quattro Hoonitron поки не розголошують, але відомо, що електрокар отримав два мотори та повний привід. Потужність достатня, щоб колеса пробуксовували на 150 км/год – саме це продемонстрував Кен Блок під час тестових заїздів.
Електромобіль дуже вразив американського гонщика. Кен Блок вважає його не схожим на жодний інший автомобіль з тих, з якими йому довелося мати справу.
Раніше Фокус розповідав про новий сімейний електромобіль Audi. Його запас ходу – до 560 км.