Колекцію спорткарів Кена Блока з "Джімхани" продадуть з аукціону (фото, відео)

На продаж виставлять три автомобілі Ford, два з яких брали участь в декількох епізодах знаменитого дрифт-шоу "Джимхана".

У шанувальників відомого американського автогонщика і шоумена Кена Блока з'явилася можливість придбати один з автомобілів Ford, на яких він виконував свої безбашенні трюки в екстремальному серіалі Gymkhana і брав участь в ралі в різних куточках планети.

На продаж виставлено 600-сильний модифікований хетчбек Ford Fiesta ST 2011 випуску, Ford Fiesta ST під назвою RX43 2013 року і унікальний 700-сильний спорткар Ford RS200 1986 року.

[ + – ] Спорткари Кена Блоку

Ford Fiesta ST 2011 під назвою GYM3 брав участь у зйомках третьої частини Gymkhana. Крім доопрацьованого 600-сильного двигуна хетчбек цікавий знаменитої лівреэю, що асоціюється з "Джимханою", і розвиненим аеродинамічним обвісом.

Спорткар RX43 був учасником трьох частин серіалу, по ходу яких Кен Блок демонстрував свої навички на висоті 1300 метрів над рівнем моря в американському штаті Юта, а також дріфтив на вулицях Дубая. На ньому ж він змагався в дрег-гонці з чемпіоном Ф1 Льюїсом Хемілтоном і брав участь в світовому чемпіонаті з ралі-кросу.

[ + – ] Кен Блок і три його спорткара Ford, що виставлені на продаж

Ну а найцікавіший автомобіль у цьому тріо — Ford RS200 1986 року. Це омологаційна версія однойменного гоночного автомобіля, побудованого спеціально для ралі групи B. Сам Кен Блок називає RS200 своїм "автомобілем мрії".

Продаж автомобілів пов'язана з закінченням співпраці Кена Блока і компанії Ford, що тривала майже 10 років. Побачити їх можна у виставковій залі компанії в Мічигані, США. Вартість автомобілів не розкривається.