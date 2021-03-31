Коллекцию спорткаров Кена Блока из "Джимханы" продадут с аукциона (фото, видео)

На продажу выставят три автомобиля Ford, два из которых принимали участие в нескольких эпизодах знаменитого дрифт-шоу "Джимхана".

У поклонников известного американского автогонщика и шоумена Кена Блока появилась возможность приобрести один из автомобилей Ford, на которых он выполнял свои безбашенные трюки в экстремальном сериале Gymkhana и участвовал в ралли в разных уголках планеты.

На продажу выставлены 600-сильный модифицированный хэтчбек Ford Fiesta ST 2011 года выпуска, Ford Fiesta ST под названием RX43 2013 года и уникальный 700-сильный спорткар Ford RS200 1986 года.

[ + – ] Спорткары Кена Блока

Ford Fiesta ST 2011 года под названием GYM3 принимал участие в съемках третьей части Gymkhana. Помимо доработанного 600-сильного двигателя хэтчбек интересен знаменитой ливреей, ассоциирующейся с "Джимханой" и развитым аэродинамическим обвесом.

Спорткар RX43 был участником трех частей сериала, по ходу которых Кен Блок демонстрировал свои навыки на высоте 1300 метров над уровнем моря в американском штате Юта, а также дрифтил на улицах Дубая. На нем же он соревновался в дрэг-гонке с чемпионом Ф1 Льюисом Хэмилтоном и участвовал в мировом чемпионате по ралли-кроссу.

[ + – ] Кен Блок и три его спорткара Ford, выставленные на продажу

Ну а самый интересный автомобиль в этом трио — Ford RS200 1986 года. Это омологационная версия одноименного гоночного автомобиля, построенного специально для ралли группы B. Сам Кен Блок называет RS200 своим "автомобилем мечты".

Продажа автомобилей связана с окончанием сотрудничества Кена Блока и компании Ford, длившегося почти 10 лет. Увидеть их можно в выставочном зале компании в Мичигане, США. Стоимость автомобилей не раскрывается.