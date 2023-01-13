Тюнингованный Ferrari F40 и самый дорогой Subaru: яркие новинки автошоу Токио (фото)
Токийский автосалон порадовал огромным разнообразием различных тюнинг-проектов. Доработкам подвергались не только популярные японские спорткары, но даже редкие европейские спорткары и фургоны.
В Японии стартовал Токийский автосалон 2023 года. На выставке представили десятки новинок и сотни невероятных тюнинг-проектов. На сайте SpeedHunters показали самые яркие автомобили, которые удалось запечатлеть на мероприятии.
Японские тюнеры отличаются своей креативностью и необычным вкусом. Их проекты могут обожать или ненавидеть, но они точно привлекают внимание публики.Важно
На выставке заметили необычный тюнинг Porsche Cayman. Купе получило стильный обвес с новыми легкосплавными дисками и передними крыльями из углеволокна, покрашенные в бронзовый цвет.
На Токийском автосалоне можно встретить множество тюнинг-проектов на базе нового спорткара Nissan Z. Он отлично подходит для доработок и из него можно сделать практически что угодно: дрифт-кар, авто для драг-рейсинга или трековый болид.
Новые легкие купе-близнецы Toyota GR86 и Subaru BRZ давно полюбились тюнерам за свою простоту и стильный дизайн. Доработки касаются не только внешнего вида, но и модификаций двигателя.
Ателье Liberty Walk отличилось в этом году. На Токийском автосалоне тюнеры представили десятки различных проектов.
Одним из самых долгожданных проектов Liberty Walk был кастомный Ferrari F40. На выставке тюнеры показали суперкар в белом цвете.
На Токийском автосалоне нашлось место и для фургонов. Тюнеры показали ярко-красный Toyota Hiace H200 в ретро-стиле. Похожий проект недавно представило ателье Alpine Style.
Возрожденный раллийный Subaru Impreza 22B STi стал одним из украшений выставки. Легендарную модель 90-х вернули в производство в наши дни. Купе стоит 560 000 долларов и является самым дорогим Subaru в истории.
Новейший гибрид Toyota Prius добрался до рук тюнеров еще до выхода на глобальный рынок. Авто получил новый кузовной обвес и стильные колесные диски.
Электрический болид Audi S1 Hoonitron, который был специально подготовлен для ныне покойного гонщика Кена Блока, занял почетное место на выставке. Электрокар оснащается двумя электромоторами и полным приводом.
Суперкар Ferrari F8 Tributo превратили в реинкарнацию классических моделей итальянского бренда из 80-х. В итоге получился своеобразный "гибрид" моделей Testarossa и F40.
Ранее Фокус писал, что японское ателье DAMD показало необычный тюнинг для миниатюрного кроссовера Suzuki Hustler.