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Авто

Тюнингованный Ferrari F40 и самый дорогой Subaru: яркие новинки автошоу Токио (фото)

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Фото: SpeedHunters | На Токийском автосалоне показали сразу несколько тюнингованных Nissan Z

Токийский автосалон порадовал огромным разнообразием различных тюнинг-проектов. Доработкам подвергались не только популярные японские спорткары, но даже редкие европейские спорткары и фургоны.

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В Японии стартовал Токийский автосалон 2023 года. На выставке представили десятки новинок и сотни невероятных тюнинг-проектов. На сайте SpeedHunters показали самые яркие автомобили, которые удалось запечатлеть на мероприятии.

Японские тюнеры отличаются своей креативностью и необычным вкусом. Их проекты могут обожать или ненавидеть, но они точно привлекают внимание публики.

Важно
Японцы представили тюнингованный Nissan Z для фильма "Форсаж" (фото)
Японцы представили тюнингованный Nissan Z для фильма "Форсаж" (фото)

На выставке заметили необычный тюнинг Porsche Cayman. Купе получило стильный обвес с новыми легкосплавными дисками и передними крыльями из углеволокна, покрашенные в бронзовый цвет.

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Тюнингованый Porsche Cayman покрасили в белый цвет для контраста
Фото: SpeedHunters

На Токийском автосалоне можно встретить множество тюнинг-проектов на базе нового спорткара Nissan Z. Он отлично подходит для доработок и из него можно сделать практически что угодно: дрифт-кар, авто для драг-рейсинга или трековый болид.

Nissan Z Fullscreen
Этот Nissan Z получил карбоновые капот и воздухозаборники на передних крыльях, а также новый кузовной обвес
Nissan Z Fullscreen
Тюнеры создали безумный Nissan Z для гонок по прямой
Nissan Z Fullscreen
Ателье Varis не смогло пропустить стильный японский спорткар
Nissan Z
Nissan Z
Nissan Z

Новые легкие купе-близнецы Toyota GR86 и Subaru BRZ давно полюбились тюнерам за свою простоту и стильный дизайн. Доработки касаются не только внешнего вида, но и модификаций двигателя.

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Toyota GR86 получил новый спойлер и боковые юбки из карбона
Фото: SpeedHunters

Ателье Liberty Walk отличилось в этом году. На Токийском автосалоне тюнеры представили десятки различных проектов.

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Liberty Walk представили широкий обвес для Ferrari F355 Challenge
Liberty Walk Fullscreen
Liberty Walk представили широкий обвес для Ferrari F355 Challenge
Liberty Walk Fullscreen
Liberty Walk представили десятки тюнингованных спорткаров во главе с популярным Nissan GT-R
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Liberty Walk создали кузовной обвес для Nissan Silvia S15 в духе гоночной серии Super GT
Liberty Walk Fullscreen
Американский Chevrolet Corvette C8 также не обошел тюнеров стороной
Liberty Walk Fullscreen
Классический Nissan Skyline 2000 GT-R занимает особое место в портфолио Liberty Walk
Liberty Walk
Liberty Walk
Liberty Walk
Liberty Walk
Liberty Walk
Liberty Walk

Одним из самых долгожданных проектов Liberty Walk был кастомный Ferrari F40. На выставке тюнеры показали суперкар в белом цвете.

Liberty Walk Fullscreen
Liberty Walk покрасили Ferrari F40 в белый цвет
Liberty Walk Fullscreen
Ferrari F40 получил множество кузовных доработок
Liberty Walk
Liberty Walk

На Токийском автосалоне нашлось место и для фургонов. Тюнеры показали ярко-красный Toyota Hiace H200 в ретро-стиле. Похожий проект недавно представило ателье Alpine Style.

Toyota Hiace H200 Fullscreen
Toyota Hiace H200 получил тюнинг в ретро-стиле
Фото: SpeedHunters

Возрожденный раллийный Subaru Impreza 22B STi стал одним из украшений выставки. Легендарную модель 90-х вернули в производство в наши дни. Купе стоит 560 000 долларов и является самым дорогим Subaru в истории.

Subaru Impreza 22B STi Fullscreen
Subaru Impreza 22B STi был невероятно успешным в 90-х
Фото: SpeedHunters

Новейший гибрид Toyota Prius добрался до рук тюнеров еще до выхода на глобальный рынок. Авто получил новый кузовной обвес и стильные колесные диски.

Toyota Prius Fullscreen
Toyota Prius получил сдержанный тюнинг
Фото: SpeedHunters

Электрический болид Audi S1 Hoonitron, который был специально подготовлен для ныне покойного гонщика Кена Блока, занял почетное место на выставке. Электрокар оснащается двумя электромоторами и полным приводом.

Audi S1 Hoonitron Fullscreen
Audi S1 Hoonitron стал последним гоночным болидом Кена Блока
Фото: SpeedHunters

Суперкар Ferrari F8 Tributo превратили в реинкарнацию классических моделей итальянского бренда из 80-х. В итоге получился своеобразный "гибрид" моделей Testarossa и F40.

Ferrari F8 Tributo Fullscreen
Тюнеры создали уникальный обвес для Ferrari F8 Tributo
Ferrari F8 Tributo Fullscreen
Сзади тюнингованный Ferrari F8 Tributo получил антикрыло в стиле культового суперкара F40
Ferrari F8 Tributo
Ferrari F8 Tributo

Ранее Фокус писал, что японское ателье DAMD показало необычный тюнинг для миниатюрного кроссовера Suzuki Hustler.