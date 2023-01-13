Тюнингованный Ferrari F40 и самый дорогой Subaru: яркие новинки автошоу Токио (фото)

Токийский автосалон порадовал огромным разнообразием различных тюнинг-проектов. Доработкам подвергались не только популярные японские спорткары, но даже редкие европейские спорткары и фургоны.

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В Японии стартовал Токийский автосалон 2023 года. На выставке представили десятки новинок и сотни невероятных тюнинг-проектов. На сайте SpeedHunters показали самые яркие автомобили, которые удалось запечатлеть на мероприятии.

Японские тюнеры отличаются своей креативностью и необычным вкусом. Их проекты могут обожать или ненавидеть, но они точно привлекают внимание публики.

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Японцы представили тюнингованный Nissan Z для фильма "Форсаж" (фото)

На выставке заметили необычный тюнинг Porsche Cayman. Купе получило стильный обвес с новыми легкосплавными дисками и передними крыльями из углеволокна, покрашенные в бронзовый цвет.

[ + – ] Тюнингованый Porsche Cayman покрасили в белый цвет для контраста Фото: SpeedHunters

На Токийском автосалоне можно встретить множество тюнинг-проектов на базе нового спорткара Nissan Z. Он отлично подходит для доработок и из него можно сделать практически что угодно: дрифт-кар, авто для драг-рейсинга или трековый болид.

[ + – ] Этот Nissan Z получил карбоновые капот и воздухозаборники на передних крыльях, а также новый кузовной обвес [ + – ] Тюнеры создали безумный Nissan Z для гонок по прямой [ + – ] Ателье Varis не смогло пропустить стильный японский спорткар

Новые легкие купе-близнецы Toyota GR86 и Subaru BRZ давно полюбились тюнерам за свою простоту и стильный дизайн. Доработки касаются не только внешнего вида, но и модификаций двигателя.

[ + – ] Toyota GR86 получил новый спойлер и боковые юбки из карбона Фото: SpeedHunters

Ателье Liberty Walk отличилось в этом году. На Токийском автосалоне тюнеры представили десятки различных проектов.

[ + – ] Liberty Walk представили широкий обвес для Ferrari F355 Challenge [ + – ] Liberty Walk представили широкий обвес для Ferrari F355 Challenge [ + – ] Liberty Walk представили десятки тюнингованных спорткаров во главе с популярным Nissan GT-R [ + – ] Liberty Walk создали кузовной обвес для Nissan Silvia S15 в духе гоночной серии Super GT [ + – ] Американский Chevrolet Corvette C8 также не обошел тюнеров стороной [ + – ] Классический Nissan Skyline 2000 GT-R занимает особое место в портфолио Liberty Walk

Одним из самых долгожданных проектов Liberty Walk был кастомный Ferrari F40. На выставке тюнеры показали суперкар в белом цвете.

[ + – ] Liberty Walk покрасили Ferrari F40 в белый цвет [ + – ] Ferrari F40 получил множество кузовных доработок

На Токийском автосалоне нашлось место и для фургонов. Тюнеры показали ярко-красный Toyota Hiace H200 в ретро-стиле. Похожий проект недавно представило ателье Alpine Style.

[ + – ] Toyota Hiace H200 получил тюнинг в ретро-стиле Фото: SpeedHunters

Возрожденный раллийный Subaru Impreza 22B STi стал одним из украшений выставки. Легендарную модель 90-х вернули в производство в наши дни. Купе стоит 560 000 долларов и является самым дорогим Subaru в истории.

[ + – ] Subaru Impreza 22B STi был невероятно успешным в 90-х Фото: SpeedHunters

Новейший гибрид Toyota Prius добрался до рук тюнеров еще до выхода на глобальный рынок. Авто получил новый кузовной обвес и стильные колесные диски.

[ + – ] Toyota Prius получил сдержанный тюнинг Фото: SpeedHunters

Электрический болид Audi S1 Hoonitron, который был специально подготовлен для ныне покойного гонщика Кена Блока, занял почетное место на выставке. Электрокар оснащается двумя электромоторами и полным приводом.

[ + – ] Audi S1 Hoonitron стал последним гоночным болидом Кена Блока Фото: SpeedHunters

Суперкар Ferrari F8 Tributo превратили в реинкарнацию классических моделей итальянского бренда из 80-х. В итоге получился своеобразный "гибрид" моделей Testarossa и F40.

[ + – ] Тюнеры создали уникальный обвес для Ferrari F8 Tributo [ + – ] Сзади тюнингованный Ferrari F8 Tributo получил антикрыло в стиле культового суперкара F40

Ранее Фокус писал, что японское ателье DAMD показало необычный тюнинг для миниатюрного кроссовера Suzuki Hustler.