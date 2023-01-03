"Первопроходец и икона": американский гонщик Кен Блок погиб в аварии на снегоходе

Он ехал один на крутом склоне, когда машина перевернулась и упала на него сверху. Спортсмен скончался на месте от полученных травм.

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Американский раллийный гонщик и звезда экстремальных видов спорта Кен Блок в понедельник, 2 января, погиб в аварии на снегоходе в штате Юта. Ему было 55 лет. Об этом сообщается на сайте гоночной команды Hoonigan Racing Division.

"С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе. Кен был визионером, первопроходцем и иконой. И, самое главное, отцом и мужем. Нам будет невероятно его не хватать", — говорится в пресс-релизе.

[ + – ] Кен Блок начал участвовать в гонках почти в 40 лет

Детали аварии в сообщении не раскрываются. Тем не менее издание Daily Mail рассказывает, что Кен Блок ехал один по крутому склону, когда снегоход перевернулся и упал на него. Он скончался на месте от полученных травм.

На прошлой неделе спортсмен выполнял трюки на своем новом снегоходе Ski-Doo Summit X Turbo в Айдахо и восхищался его мощностью.

Кто такой Кен Блок?

Кен Блок участвовал в разных видах спортивных состязаний, включая скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли и ралли-кросс.

Решил попробовать себя в гонках в 2005 году, когда ему было 38 лет, начав участвовать в ралли с командой Vermont SportsCar. Уже к концу своего первого года участия в ралли Блок выиграл приз "Новичок года Rally America".

В 2010 году раллийная команда Monster World Rally объявила спортсмена своим гонщиком для нескольких этапов чемпионата мира.

Он стал первым американским гонщиком компании Ford на чемпионате мира по ралли.

Наибольшей известности Блок добился благодаря экстремальным автотрюкам и серии короткометражных роликов в стиле джимхана.

Блок являлся одним из основателей и гендиректором компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes.

Напомним, 22 октября в возрасте 78 лет скончался австрийский миллиардер и бизнесмен Дитрих Матешиц. Он был основателем компании по производству энергетических напитков Red Bull, а также команд двух команд "Формулы-1" и владельцем футбольных клубов.