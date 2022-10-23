Король энергетиков: умер основатель компании Red Bull Дитрих Матешиц

Миллиардер скончался в возрасте 78 лет. В прошлом году его называли самым богатым человеком Австрии.

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В субботу, 22 октября, в возрасте 78 лет скончался австрийский миллиардер и бизнесмен Дитрих Матешиц. Он был основателем компании по производству энергетических напитков Red Bull, а также команд двух команд "Формулы-1" и владельцем футбольных клубов. О его смерти сообщается на официальном сайте "Формулы-1".

По информации СМИ, в последнее время Матешиц серьезно болел и уже не появлялся на публике. Несколько недель назад состояние его здоровье ухудшилось.

Ранее появлялась информация, что миллиардер болеет раком.

В 2021 году его состояние оценивалось в $26,9 млрд, что делало Матешица самым богатым человеком Австрии.

В 2022 году Forbes оценил состояние бизнесмена в $20,2 млрд. Он занял 51 место в списке самых богатых людей планеты.

[ + – ] Дитрих Матещиц был в сотне богатейших людей планеты

Империя энергетиков

До середины 80-х Матешиц работал директором по маркетингу немецкой компании Blendax, которая была известна благодаря производству шампуней.

Компанию Red Bull он основал в 1984 году, когда ему как раз исполнилось сорок лет. Позже он рассказывал, что в 1982 году он был в командировке в Таиланде и попробовал местный энергетический напиток Kraetin Daeng ("Красный бык"). Энергетик так ему понравился, что он нашел создавшего его тайского бизнесмена Чалео Йювидью и предложил ему стать партнерами. Уже вместе они изменили рецептуру и выпустили продукт на рынок в 1987 году.

Австриец смог превратить Red Bull в лидера рынка энергетиков. Бренд постоянно демонстрировался во время соревнований по экстремальным видам спорта, уверенно набирая число поклонников.

Владелец команд "Формулы-1"

В конце 2004 года бизнесмен купил команду Jaguar и переименовал ее в команду Red Bull. В 2010–2013 годах она выигрывала Кубок конструкторов.

В 2006 год Матешиц купил команду Minardi, которой дал новое название Toro Rosso (впоследствии она стала Alpha Tauri).

[ + – ] Матешиц владел двумя командами "Формулы-1"

Кроме этого, австриец был владельцем нескольких футбольных клубов –– "Ред Булл Зальцбург", "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Ред Булл Лейпциг".

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