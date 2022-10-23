Король енергетиків: помер засновник компанії Red Bull Дітріх Матешиц

Мільярдер помер у віці 78 років. Минулого року його називали найбагатшою людиною Австрії.

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У суботу, 22 жовтня, у віці 78 років помер австрійський мільярдер та бізнесмен Дітріх Матешиц. Він був засновником компанії з виробництва енергетичних напоїв Red Bull, а також команд двох команд "Формули-1" та власником футбольних клубів. Про його смерть повідомляється на офіційному сайті "Формули-1".

За інформацією ЗМІ, останнім часом Матешиц серйозно хворів і вже не з'являвся на публіці. Декілька тижнів тому стан його здоров'я погіршився.

Раніше з'являлася інформація, що мільярдер хворіє на рак.

У 2021 році його статки оцінювалися в $26,9 млрд, що робило Матешиц найбагатшою людиною Австрії.

У 2022 році Forbes оцінив статки бізнесмена в $20,2 млрд. Він посів 51 місце в списку найбагатших людей планети.

[ + – ] Дітріх Матещиц був у сотні найбагатших людей планети

Імперія енергетиків

До середини 80-х Матешиц працював директором з маркетингу німецької компанії Blendax, яка була відома завдяки виробництву шампунів.

Компанію Red Bull він заснував у 1984 році, коли йому виповнилося сорок років. Пізніше він розповідав, що у 1982 році він був у відрядженні в Таїланді та скуштував місцевий енергетичний напій Kraetin Daeng ("Червоний бик"). Енергетик так йому сподобався, що він знайшов тайського бізнесмена Чалео Йювідья, що його створив, і запропонував йому стати партнерами. Вже разом вони змінили рецептуру та випустили продукт на ринок у 1987 році.

Австрієць зміг перетворити Red Bull на лідера ринку енергетиків. Бренд постійно демонструвався під час змагань з екстремальних видів спорту, впевнено набираючи кількість шанувальників.

Власник команд "Формули-1"

Наприкінці 2004 року бізнесмен купив команду Jaguar та перейменував її на команду Red Bull. У 2010-2013 роках вона вигравала Кубок конструкторів.

У 2006 році Матешиц купив команду Minardi, якою дав нову назву Toro Rosso (згодом вона стала Alpha Tauri).

[ + – ] Матешиц володів двома командами "Формули-1"

Крім цього, австрієць був власником кількох футбольних клубів — "Ред Булл Зальцбург", "Нью-Йорк Ред Буллз" і "Ред Булл Лейпциг".

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