Помер репер Куліо — виконавець легендарної Gangsta's Paradise

59-річного репера знайшов його менеджер бездиханним на підлозі ванної.

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Помер репер Куліо (Coolio), йому було 59 років. Його пісня Gangsta's Paradise у 1995 році стала найбільш продаваним синглом у США. Про це пише TMZ.

Одного з піонерів реп-музики знайшли мертвим на підлозі ванної в будинку йогго друга в Лос-Анджелесі напередодні в середу, 28 вересня.

У поліції вже заявили, що в будинку не знайшли наркотиків, а парамедики підозрюють, що музикант помер від зупинки серця. Вони констатували його смерть на місці події. Менеджер виконавця, Джарез, зазначив, що розтин усе одно проведуть.

Про смерть Куліо вже написала Мішель Пфайффер, зірка фільму "Небезпечні думки", саундтреком до якого стала пісня репера — Gangsta's Paradise.

[ + – ] Мішель Пфайффер поділилася постом на згадку про Куліо

Сингл став найбільш продаваним у США в 1995 році. "Як деякі з вас, можливо, знають, мені пощастило працювати з ним над "Небезпечними думками". Він отримав "Греммі" за цю блискучу роботу — думаю, саме завдяки цьому фільм був настільки успішним", — написала акторка.

Gangsta's Paradise очолювала чарти в США, Великій Британії, Франції, Ірландії, Австралії та Новій Зеландії. І була продана тиражем понад шість мільйонів копій у всьому світі.

[ + – ] Coolio — Gangsta's Paradise (feat. LV)

У Куліо залишилося шестеро дітей. З дружиною Хосефою Салінас він розлучився ще 2000 року, проживши в шлюбі лише чотири роки.

Ще 18 вересня Куліо виступав на Riot Fest 2022 у Чикаго, а чотири дні тому він поділився постом про концерт у Техасі.

Раніше репер був на гастролях в Австралії.

Нагадаємо, раніше в Москві помер Борис Мойсеєв, найепатажніший виконавець 1990-х, перший російський співак, який здійснив публічний камінг-аут.