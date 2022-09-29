Умер рэпер Кулио — исполнитель легендарной Gangstaʼs Paradise

59-летнего рэпера нашел его менеджер бездыханным на полу ванной

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Скончался рэпер Кулио (Coolio), ему было 59 лет. Его песня Gangstaʼs Paradise в 1995 году стала самым продаваемым синглом в США. Об этом пишет TMZ.

Один из пионеров рэп-музыки был найден мертвым на полу ванной в доме своего друга в Лос-Анджелесе, накануне, в среду, 28 сентября.

В полиции уже заявили, что в доме не было найдено наркотиков, а парамедики подозревают, что музыкант скончался от остановки сердца. Они констатировали его смерть на месте происшествия. Менеджер исполнителя, Джарез, отметил, что вскрытие все равно будет проводится.

О смерти Кулио уже написала Мишель Пфайффер, звезда фильма "Опасные мысли", саундтреком к которому и стала песня рэпера — Gangsta's Paradise.

[ + – ] Мишель Пфайффер поделилась постом в память о Кулио

Сингл стал самым продаваемым в США в 1995 году. "Как некоторые из вас, возможно, знают, мне посчастливилось работать с ним над "Опасными мыслями". Он получил "Грэмми" за эту блестящую работу – думаю, именно благодаря этому фильм был настолько успешен", — написала актриса.

Gangsta's Paradise возглавляла чарты в США, Великобритании, Франции, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. И был продан тиражом более шести миллионов копий по всему миру.

[ + – ] Coolio - Gangsta's Paradise (feat. L.V.)

У Кулио остались шестеро детей. С женой Хосефой Салинас он развелся еще в 2000 году, прожив в браке только четыре года.

Еще 18 сентября Кулио выступал на Riot Fest 2022 в Чикаго, а четыре дня назад он поделился постом о концерте в Техасе.

Ранее рэпер был на гастролях в Австралии.

Напомним, ранее в Москве скончался Борис Моисеев, самый эпатажный исполнитель 1990-х, первый российский певец, совершивший публичный каминг-аут.