Умер рэпер Кулио — исполнитель легендарной Gangstaʼs Paradise
59-летнего рэпера нашел его менеджер бездыханным на полу ванной
Скончался рэпер Кулио (Coolio), ему было 59 лет. Его песня Gangstaʼs Paradise в 1995 году стала самым продаваемым синглом в США. Об этом пишет TMZ.
Один из пионеров рэп-музыки был найден мертвым на полу ванной в доме своего друга в Лос-Анджелесе, накануне, в среду, 28 сентября.
В полиции уже заявили, что в доме не было найдено наркотиков, а парамедики подозревают, что музыкант скончался от остановки сердца. Они констатировали его смерть на месте происшествия. Менеджер исполнителя, Джарез, отметил, что вскрытие все равно будет проводится.
О смерти Кулио уже написала Мишель Пфайффер, звезда фильма "Опасные мысли", саундтреком к которому и стала песня рэпера — Gangsta's Paradise.
Сингл стал самым продаваемым в США в 1995 году. "Как некоторые из вас, возможно, знают, мне посчастливилось работать с ним над "Опасными мыслями". Он получил "Грэмми" за эту блестящую работу – думаю, именно благодаря этому фильм был настолько успешен", — написала актриса.
Gangsta's Paradise возглавляла чарты в США, Великобритании, Франции, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. И был продан тиражом более шести миллионов копий по всему миру.
У Кулио остались шестеро детей. С женой Хосефой Салинас он развелся еще в 2000 году, прожив в браке только четыре года.
Еще 18 сентября Кулио выступал на Riot Fest 2022 в Чикаго, а четыре дня назад он поделился постом о концерте в Техасе.
Ранее рэпер был на гастролях в Австралии.
Напомним, ранее в Москве скончался Борис Моисеев, самый эпатажный исполнитель 1990-х, первый российский певец, совершивший публичный каминг-аут.