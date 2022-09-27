Скончался певец Борис Моисеев

Артисту было 68 лет, ранее он перенес два инсульта

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В РФ скончался известный певец и танцор Борис Моисеев. Об этом сообщил его арт-директор. Моисееву было 68 лет. Он давно не появлялся на публике, перенес инсульт, после которого так и не восстановился полностью. Об этом пишет "Настоящее время".

Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года. Тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице в Москве обнаружил его арт-директор Сергей Горох, когда пришел его проведать.

Интересно, что первой в квартиру приехала ритуальный агент. Она и вызвала скорую, врачи констатировали смерть артиста.

Детство и юность Бориса Моисеева

Певец и хореограф появился на свет в белорусском городе Могилеве 4 марта 1954 года. Его мать была политзаключенной и отбыла срок в колонии, так что родился Борис в тюрьме. Своего отца он не знал. У него есть два старших брата: Анатолий и Маркс.

Мальчик рос слабым, и мать отдала его на танцы. Так что свою будущую карьеру Борис выбрал еще в детстве.

После окончания школы Борис Моисеев учился в хореографическом училище в Минске. Затем отправился в Киев, оттуда переехал в литовский Каунас, где стал балетмейстером оркестра "Тримитас".

[ + – ] Трио "Экспрессия" выступает с Аллой Пугачевой Фото: Скриншот

Именно там он основал свои знаменитое трио "Экспрессия", пригласив еще двух участниц. В таком составе Борис приступил к сотрудничеству с Театром песни под руководством Аллы Пугачевой. Также он выступал с Лаймой Вайкуле и прочими звездами советской эстрады.

[ + – ] Трио "Экспрессия" выступает с Аллой Пугачевой

Некоторое время Борис Моисеев жил в США и работал режиссером-постановщиком в одном из театров Нового Орлеана.

Когда он вернулся в РФ в 1991 году, то стал настоящей звездой: о его коллективе "Экспрессия" сняли документальный фильм, а сам он начал выступать самостоятельно.

В 1995 году Моисеев поставил спектакль "Дитя порока", обеспечив себя запоминающимся псевдонимом. В 1996 году Моисеев поставил спектакль "Падший ангел". По словам Моисеева, это спектакль-исповедь, где четко прослеживается его собственная судьба: "Я пою о трагедии и о любви. Я всегда показываю глубину человеческих чувств, кто бы ни был ими связан — мужчина и женщина, мужчина и мужчина. Это любовь со всеми ее взлетами и падениями. Я играю на сцене историю чувств". В 1998 году спектакль был показан на Бродвее в театре "Beacon Theatre".

Каминг-аут и личная жизнь Бориса Моисеева

Долгое время артиста называли первым российским исполнителем, который совершил каминг-аут. Сделал Моисеев это в интервью газете "Аргументы и факты".

"Я не скрываю своих романов с мужчинами. У меня было целых три любовных истории", — говорил Моисеев, не уточняя имена своих возлюбленных.

[ + – ] Борис Моисеев в составе трио "Экспрессия" Фото: Скриншот

Однако позже Моисеев заявлял, что сделал это ради пиара и даже собирался жениться на американке Адель Тодд, но помолвка расстроилась. Об этом он говорил в программе "Секрет на миллион" в 2010 году. Является крестным отцом дочери певицы Алены Апиной — Ксении.

[ + – ] Борис Моисеев и Николай Трубач "Голубая луна"

Впрочем, он эпатировал публику, поставив не только спектакли "Дитя порока" и "Падший ангел", но и выступив вместе с певцом Николаем Трубачом с песней "Голубая луна" в 1997 году. Хоть песня и имела коммерческий успех, но Трубач после неоднократно заявлял, что является гетеросесуалом и даже выступал против однополых отношений, настаивая, что трек записал только ради шоу, как и пригласил выступить вместе с ним Бориса Моисеева.

Борис Моисеев в последние годы

Со сцены и с первых страниц таблоидов Моисеев пропал в 2010 году. Он попал в больницу с инсультом и появлялся на публике крайне редко. По слухам, он так и не смог полностью восстановиться, а также перенес еще один инсульт в 2015 году.

[ + – ] Одно из последних появлений Бориса Моисеева на публике Фото: ТАСС

Интересно, но в 2003 году Борис Моисеев вступил в партию "Единая Россия". Он пояснил, что сделал это, чтобы "получить защиту". Он отмечал, что Россия может обойтись без демократии и лично его устраивает однопартийная система.

В апреле 2022 года директор Моисеева Сергей Горох сообщил, что у певца большие проблемы со здоровьем, и он практически не выходит из дома, пользуясь тревожной кнопкой для вызова сиделки.

"К сожалению, уже приходилось пользоваться этой кнопкой. Иногда происходят такие ситуации, когда он неудачно ложится на постель и съезжает и ему тяжело подняться", — рассказывал представитель певца.