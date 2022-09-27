Помер співак Борис Мойсеєв

Артисту було 68 років, раніше він переніс два інсульти.

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У РФ помер відомий співак і танцюрист Борис Мойсеєв. Про це повідомив його артдиректор. Мойсеєву було 68 років. Він давно не з'являвся на публіці, переніс інсульт, після якого так і не відновився повністю. Про це пише "Сьогодні".

Борис Мойсеєв помер 27 вересня 2022 року. Тіло артиста в його квартирі на Червонопролетарській вулиці в Москві виявив його артдиректор Сергій Горох, коли прийшов його провідати.

Цікаво, що першою у квартиру приїхала ритуальна агентка. Вона викликала швидку, лікарі констатували смерть артиста.

Дитинство та юність Бориса Мойсеєва

Співак і хореограф народився в білоруському місті Могильові 4 березня 1954 року. Його мати була політв'язнем і відбула термін у колонії, тож народився Борис у в'язниці. Свого батька він не знав. У нього є два старші брати: Анатолій і Маркс.

Хлопчик зростав слабким, і мати віддала його на танці. Тож свою майбутню кар'єру Борис вибрав ще в дитинстві.

Після закінчення школи Борис Мойсеєв навчався в хореографічному училищі в Мінську. Потім вирушив у Київ, звідти переїхав у литовський Каунас, де став балетмейстером оркестру "Трімітас".

[ + – ] Тріо "Експресія" виступає з Аллою Пугачовою Фото: Скриншот

Саме там він заснував своє знамените тріо "Експресія", запросивши ще двох учасниць. У такому складі Борис розпочав співпрацю з Театром пісні під керівництвом Алли Пугачової. Також він виступав із Лаймою Вайкуле й іншими зірками радянської естради.

[ + – ] Тріо "Експресія" виступає з Аллою Пугачовою

Якийсь час Борис Мойсеєв жив у США та працював режисером-постановником в одному з театрів Нового Орлеана.

Коли він повернувся в РФ у 1991 році, то став справжньою зіркою: про його колектив "Експресія" зняли документальний фільм, а сам почав виступати самостійно.

У 1995 році Мойсеєв поставив спектакль "Дитина пороку", забезпечивши себе псевдонімом, що запам'ятовується. У 1996 році Мойсеєв поставив спектакль "Грішний ангел". За словами Мойсеєва, це вистава-сповідь, де чітко простежується його власна доля: "Я співаю про трагедію та про кохання. Я завжди показую глибину людських почуттів, хто б не був ними пов'язаний, — чоловік і жінка, чоловік і чоловік. Це кохання з усіма його злетами та падіннями. Я граю на сцені історію почуттів". У 1998 році вистава була показана на Бродвеї в театрі Beacon Theatre.

Камінг-аут і особисте життя Бориса Моїсеєва

Довгий час артиста називали першим російським виконавцем, який здійснив камінг-аут. Зробив Мойсеєв це в інтерв'ю газеті "Аргументи та факти".

"Я не приховую своїх романів із чоловіками. У мене було цілих три любовні історії", — говорив Мойсеєв, не уточнюючи імена своїх коханих.

[ + – ] Борис Мойсеєв у складі тріо "Експресія" Фото: Скриншот

Однак пізніше Мойсеєв заявляв, що зробив це заради піару та навіть збирався одружитися з американкою Адель Тодд, але заручини зірвалися. Про це він говорив у програмі "Секрет на мільйон" у 2010 році. Він є хрещеним батьком дочки співачки Олени Апіної — Ксенії.

[ + – ] Борис Мойсеєв і Микола Трубач "Голубая луна"

Утім, він епатував публіку, поставивши не лише вистави "Дитя пороку" та "Грішний ангел", а й виступивши разом зі співаком Миколою Трубачем із піснею "Голубая луна" у 1997 році. Хоч пісня й мала комерційний успіх, але Трубач після неодноразово заявляв, що є гетеросесуалом і навіть виступав проти одностатевих стосунків, наполягаючи, що трек записав лише заради шоу, як і запросив виступити разом із ним Бориса Мойсеєва.

Борис Мойсеєв останніми роками

Зі сцени та з перших сторінок таблоїдів Мойсеєв зник у 2010 році. Він потрапив до лікарні з інсультом і з'являвся на публіці дуже рідко. За чутками, він так і не зміг повністю відновитися, а також переніс ще один інсульт у 2015 році.

[ + – ] Одна з останніх появ Бориса Моїсеєва на публіці Фото: ТАСС

Цікаво, але у 2003 році Борис Мойсеєв вступив до партії "Єдина Росія". Він пояснив, що зробив це, щоб "отримати захист". Він наголошував, що Росія може обійтися без демократії і особисто його влаштовує однопартійна система.

У квітні 2022 року директор Мойсеєва Сергій Горох повідомив, що співак має великі проблеми зі здоров'ям, і він практично не виходить з дому, користуючись тривожною кнопкою для виклику доглядальниці.

"На жаль, вже доводилося користуватися цією кнопкою. Іноді відбуваються такі ситуації, коли він невдало лягає на ліжко та з'їжджає, і йому важко підвестися", — розповідав співак.