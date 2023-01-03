"Першопрохідник та ікона": американський гонщик Кен Блок загинув в аварії на снігоході

Він їхав один на крутому схилі, коли машина перекинулася і впала на нього зверху. Спортсмен помер на місці від отриманих травм.

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Американський ралійний гонщик і зірка екстремальних видів спорту Кен Блок у понеділок, 2 січня, загинув в аварії на снігоході у штаті Юта. Йому було 55 років. Про це повідомляється на сайті гоночної команди Hoonigan Racing Division.

"З глибоким жалем ми можемо підтвердити, що Кен Блок загинув сьогодні в аварії на снігоході. Кен був візіонером, першопрохідником та іконою. І, найголовніше, батьком і чоловіком. Нам буде неймовірно його не вистачати", — йдеться у пресрелізі.

[ + – ] Кен Блок почав брати участь у гонках майже у 40 років

Деталі аварії у повідомленні не розкриваються. Проте видання Daily Mail розповідає, що Кен Блок їхав один по крутому схилу, коли снігохід перекинувся і впав на нього. Він помер на місці від отриманих травм.

Минулого тижня спортсмен виконував трюки на своєму новому снігоході Ski-Doo Summit X Turbo в Айдахо та захоплювався його потужністю.

Хто такий Кен Блок?

Кен Блок брав участь у різних видах спортивних змагань, враховуючи скейтбординг, сноубординг, мотокрос, ралі та ралі-крос.

Вирішив спробувати себе у гонках у 2005 році, коли йому було 38 років, почавши брати участь у ралі з командою Vermont SportsCar. Вже до кінця свого першого року участі у ралі Блок виграв приз "Новачок року Rally America".

У 2010 році ралійна команда Monster World Rally оголосила спортсмена своїм гонщиком для кількох етапів чемпіонату світу.

Він став першим американським гонщиком компанії Ford на чемпіонаті світу з ралі.

Найбільшої популярності Блок досяг завдяки екстремальним автотрюкам і серії короткометражних роликів у стилі джимхана.

Блок був одним із засновників і гендиректором компанії з виробництва взуття для спорту та скейтбордингу DC Shoes.

Нагадаємо, 22 жовтня у віці 78 років помер австрійський мільярдер і бізнесмен Дітріх Матешиц. Він був засновником компанії з виробництва енергетичних напоїв Red Bull, а також команд двох команд "Формули-1" та власником футбольних клубів.