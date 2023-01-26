В Украине продают старый седан BMW с очень жутким тюнингом (фото)

Необычный BMW 320i продают в Киеве за 4000 долларов. Владелец кардинально изменил внешность своего автомобиля.

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В Киеве на продажу выставили BMW 320i (E36) 1997 года выпуска с невероятно жутким тюнингом. Владелец самостоятельно модифицировал свой автомобиль. Подробности рассказали в объявлении на сайте OLX.

Владелец покрасил свой седан BMW 320i в матовый черный цвет. Он получил множество странных доработок, которые выделяют его среди других авто.

На автомобиль установили необычный капот, который имитирует двигатель. Спереди появилась новая оптика.

[ + – ] Необычный капот изготовлен по индивидуальному заказу Фото: OLX

На крыше авто разместили небольшой воздухозаборник, спойлер и "плавник". На передних крыльях появились декоративные накладки.

[ + – ] BMW 320i обзавелся спойлером и характерным "плавником" Фото: OLX

Сзади произошло больше всего изменений. Задние фонари особого дизайна затонировали, а оригинальную эмблему заменили.

[ + – ] Сзади установили странный декоративный элемент, который имитирует динамик Фото: OLX

На авто установили новый задний бампер. Справа от выхлопных патрубков появился декоративный элемент, который имитирует динамик.

Под капотом установлен 2,5-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 190 л.с. Владелец также установил на авто ГБО. Заявленный расход топлива составляет 8 литров на 100 км.

"Уникальный дизайн привлекает к этому автомобилю взгляды всей улицы, так как дизайн сам говорит за себя. Недавно было переварено и замазано дно. Официальный автомобиль, личный. Обслуживался всегда с любовью", — рассказал продавец.

[ + – ] Интерьер седана получил незначительные доработки Фото: OLX [ + – ] На авто установили мощную акустическую систему Фото: OLX

На кузове есть незначительные царапины, а в интерьере присутствуют следы эксплуатации. В автомобиле есть система климат-контроля, электрослеклоподъемники, тонировка, подогрев боковых зеркал и сидений и акустика с сабвуфером.

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Необычный BMW 320i продают за 4000 долларов. Владелец отметил, что автомобиль работает исправно.

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