В Украине продают старый седан BMW с очень жутким тюнингом (фото)
Необычный BMW 320i продают в Киеве за 4000 долларов. Владелец кардинально изменил внешность своего автомобиля.
В Киеве на продажу выставили BMW 320i (E36) 1997 года выпуска с невероятно жутким тюнингом. Владелец самостоятельно модифицировал свой автомобиль. Подробности рассказали в объявлении на сайте OLX.
Владелец покрасил свой седан BMW 320i в матовый черный цвет. Он получил множество странных доработок, которые выделяют его среди других авто.
На автомобиль установили необычный капот, который имитирует двигатель. Спереди появилась новая оптика.
На крыше авто разместили небольшой воздухозаборник, спойлер и "плавник". На передних крыльях появились декоративные накладки.
Сзади произошло больше всего изменений. Задние фонари особого дизайна затонировали, а оригинальную эмблему заменили.
На авто установили новый задний бампер. Справа от выхлопных патрубков появился декоративный элемент, который имитирует динамик.
Под капотом установлен 2,5-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 190 л.с. Владелец также установил на авто ГБО. Заявленный расход топлива составляет 8 литров на 100 км.
"Уникальный дизайн привлекает к этому автомобилю взгляды всей улицы, так как дизайн сам говорит за себя. Недавно было переварено и замазано дно. Официальный автомобиль, личный. Обслуживался всегда с любовью", — рассказал продавец.
На кузове есть незначительные царапины, а в интерьере присутствуют следы эксплуатации. В автомобиле есть система климат-контроля, электрослеклоподъемники, тонировка, подогрев боковых зеркал и сидений и акустика с сабвуфером.Важно
Необычный BMW 320i продают за 4000 долларов. Владелец отметил, что автомобиль работает исправно.
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