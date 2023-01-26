Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Украине продают старый седан BMW с очень жутким тюнингом (фото)

BMW, BMW 320i, Украина, Киев, Продажа, Фото, Авто, Автомобили, Тюнинг, Седан, Украинцы, Дизайн
Фото: OLX | Седан BMW 320i получил индивидуальный тюнинг

Необычный BMW 320i продают в Киеве за 4000 долларов. Владелец кардинально изменил внешность своего автомобиля.

Related video

В Киеве на продажу выставили BMW 320i (E36) 1997 года выпуска с невероятно жутким тюнингом. Владелец самостоятельно модифицировал свой автомобиль. Подробности рассказали в объявлении на сайте OLX.

Владелец покрасил свой седан BMW 320i в матовый черный цвет. Он получил множество странных доработок, которые выделяют его среди других авто.

На автомобиль установили необычный капот, который имитирует двигатель. Спереди появилась новая оптика.

BMW 320i Fullscreen
Необычный капот изготовлен по индивидуальному заказу
Фото: OLX

На крыше авто разместили небольшой воздухозаборник, спойлер и "плавник". На передних крыльях появились декоративные накладки.

BMW 320i Fullscreen
BMW 320i обзавелся спойлером и характерным "плавником"
Фото: OLX

Сзади произошло больше всего изменений. Задние фонари особого дизайна затонировали, а оригинальную эмблему заменили.

BMW 320i Fullscreen
Сзади установили странный декоративный элемент, который имитирует динамик
Фото: OLX

На авто установили новый задний бампер. Справа от выхлопных патрубков появился декоративный элемент, который имитирует динамик.

Под капотом установлен 2,5-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 190 л.с. Владелец также установил на авто ГБО. Заявленный расход топлива составляет 8 литров на 100 км.

"Уникальный дизайн привлекает к этому автомобилю взгляды всей улицы, так как дизайн сам говорит за себя. Недавно было переварено и замазано дно. Официальный автомобиль, личный. Обслуживался всегда с любовью", — рассказал продавец.

BMW 320i Fullscreen
Интерьер седана получил незначительные доработки
Фото: OLX
BMW 320i Fullscreen
На авто установили мощную акустическую систему
Фото: OLX

На кузове есть незначительные царапины, а в интерьере присутствуют следы эксплуатации. В автомобиле есть система климат-контроля, электрослеклоподъемники, тонировка, подогрев боковых зеркал и сидений и акустика с сабвуфером.

Важно
Безумный тюнинг: на Dodge Charger установили огромные 32-дюймовые диски (фото)
Безумный тюнинг: на Dodge Charger установили огромные 32-дюймовые диски (фото)

Необычный BMW 320i продают за 4000 долларов. Владелец отметил, что автомобиль работает исправно.

Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании на продажу выставили Hummer H2 2009 года выпуска с безвкусным тюнингом.