На продаж виставили старий Hummer із дуже моторошним тюнінгом (фото)

Цей Hummer H2 отримав величезну кількість зовнішніх доробок, які перетворили його на незвичайний і дивний позашляховик. Спереду встановлено дуже багато світлотехніки, а наклейки на кузові лише посилили ситуацію.

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У Великобританії на продаж виставили Hummer H2 2009 року випуску з невдалим тюнінгом. Він отримав незвичайний обвіс і величезну кількість світлотехніки. Подробиці про дивний позашляховик розповіли на порталі The Drive.

Цей Hummer H2 із 6-літровим двигуном V8 був імпортований у Великобританію зі США. Власник вирішив зробити своє авто унікальним, тому змінив його до невпізнання.

Передня частина зовсім не нагадує серійний Hummer H2. Власнику здалося мало стандартних фар, тому він додав на капот і бампер додаткову світлотехніку.

[ + – ] Спереду встановлено дуже багато світлотехніки Фото: AutoTrader

В оголошенні сказано, що цей кузовний обвіс був зроблений на замовлення. За словами власника, він дорого обійшовся йому.

Також на кузові Hummer H2 можна знайти різні наклейки. На них в основному зображена назва авто, але на одній зі сторін написана неправильно.

[ + – ] Тільки на одному боці позашляховика його назва написана правильно Фото: AutoTrader

Фотографій інтер'єру в оголошенні немає. Власник зазначив, що він оснастив свій Hummer H2 дорогою аудіосистемою Bose.

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Екстравагантний позашляховик продається за чималі 43 415 доларів. Поки що охочих купити цей дивний автомобіль не так багато.

Раніше Фокус писав, що на продаж за 8 тисяч доларів виставили арткар на базі Mercedes-Benz 500SL 1991 випуску.