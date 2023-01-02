Audi S4 отримав дуже дивний і моторошний тюнінг (фото)

Ще ніколи тюнінг Audi S4 не був настільки кардинальним. Численні аксесуари, спойлери та стікери виділяють седан у потоці машин.

Related video

У США помітили заряджений седан Audi S4 із неймовірно дивним тюнінгом. На автомобіль нанесли сотні стікерів та додали безліч спойлерів, але на цьому модифікації не закінчуються. Про це авто розповіли на сайті Carscoops.

Власник цього Audi S4 довів тюнінг до крайності, встановивши на нього занадто багато аксесуарів. Не всім сподобається така модифікація седана.

[ + – ] Позаду Audi S4 встановили не менше від семи спойлерів Фото: Reddit/Nikky296

Спереду на автомобіль встановили масивний спліттер, безліч дрібних аксесуарів, повітрозабірник на капот та мініатюрне антикрило. На даху розташований ще один спойлер. На фарах з'явилися "стільники", які суттєво знижують їхню ефективність.

[ + – ] Збоку додали безліч наклейок та різних дрібних аксесуарів Фото: Reddit/Nikky296

Ззаду встановлено не менше семи спойлерів та великий дифузор. З боків розташовані фальшиві вихлопні труби.

Важливо

Компактний Suzuki перетворили в мініатюрну копію культового Toyota Land Cruiser (фото)

На седані є наклейка, на якій написано, що під капотом понад 526 л. Проте невідомо, чи піддавався двигун доопрацюванню. У стандартній комплектації він видає 350 л.

Раніше Фокус розповів, що в ательє DMC створили зухвалий тюнінг-пакет для кросовера Ferrari Purosangue.