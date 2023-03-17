Тюнинг горбатого "Запорожца": самые интересные и нестандартные проекты (фото)

Старый "Запорожец" — подходящее авто для доработки. Мастера тюнинга превращают ЗАЗ-965 в спорткары, лимузины, кабриолеты и даже пикапы.

Related video

Горбатый ЗАЗ-965 был дешевой бюджетной моделью весьма простой конструкции. С технической точки зрения в нем нет ничего примечательного. Тем не менее, именно этот "народный" украинский автомобиль активно дорабатывают и он стал основой для множества необычных проектов. Фокус выбрал самый интересный и оригинальный тюнинг "Запорожца".

В стиле Mercedes

Двери ЗАЗ-965 поднимаются вверх Фото: Avito.ru

Тюнинг ЗАЗ-965 порой бывает очень необычным. К примеру, этот старый"Запорожец" получил поднимающиеся вверх двери, как у Tesla Model X и Mercedes 300 SL Gullwing. В добавок, авто занижено, получило обвес и спойлер.

ЗАЗ с двумя моторами

Этот "Запорожец" получил два мотора Фото: topgir.com.ua

Этот "Запорожец" получил полностью новый кузов из стеклопластика с дизайном в духе Porsche. Однако главная его особенность – два 150-сильных мотора спереди и сзади. Таким образом этот спорткар ЗАЗ-965 еще и полноприводной.

Важно

Украинцы проехали на "Запорожце" 8000 км и приняли участие в ралли Монте-Карло (видео)

Лимузин "Запорожец"

Лимузин ЗАЗ-965 достигает 6 метров в длину Фото: auto.ria.com

Лимузины ЗАЗ-965 – довольно популярное направление в тюнинге, их построили несколько. К примеру, мастер из Кировоградской области создал шестиметровый "Запорожец" — на авто пошли сразу три ЗАЗ-965. В салоне появились холодильник, телефон, бар и перегородка между водителем и пассажирами.

Самый быстрый "Запорожец"

ZAZ-GTR создали для драгрейсинга

Этот длинный болид ZAZ-GTR создан в Сумах для драгрейсинга. Его мощность составляет 2000 л. с., тюнинг ЗАЗ-965 включает установку 5,4-литрового турбированного V8 от Ford Mustang. Заезд на ¼ мили (402 места) гоночный ЗАЗ осуществляет за 8 с. Это одно из самых быстрых авто в Украине, неоднократно выигрывавшее в соревнованиях.

Пикап ЗАЗ

Пикап "Запорожец" является переднемоторным Фото: Carakoom

В свое время на ЗАЗе разрабатывали пикап на базе "Запорожца", но серийным он не стал. Впрочем, в Тернопольской области грузовой ЗАЗ создали своими руками. Он стал переднемоторным и получил четырехцилиндровый двигатель от "Жигулей". К тому же, авто стало крупнее – только грузовой кузов достигает 2,2 м в длину.

Украинская Tesla

Электромобиль "Запорожец" разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с Фото: Главком

В Кропивницком построили электромобиль ЗАЗ-965. "Горбатый" получил силовую установку от Nissan Leaf c несколько увеличенной мощностью. Теперь он разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с и даже смог обогнать Range Rover и Tesla Model S в драгрейсинге. С виду спорткар выдают разве что широкие задние шины.

Самый дорогой "Запорожец"

У этого ЗАЗ-965 силовой агрегат от Lotus Exige Фото: autocentre.ua

Порой тюнинг "Запорожца" может быть очень дорогим. Этот автомобиль стоит свыше $300 000, ведь у него полностью новая "начинка" от британского Lotus Exige. Это значит, что спортивный ЗАЗ-965 оснащен 1,8-литровым компрессорным мотором на 263 л. с. Максимальная скорость составляет 220 км/ч.

Важно

В Украине задешево продают необычный "Запорожец" в отличном состоянии (фото)

"Запорожец" кабриолет

Кабриолет ЗАЗ-965 получил стеклопластиковый кузов

В Запорожье построили яркий кабриолет ЗАЗ-965. У него легкий стеклопластиковый кузов, а 1,2-литровый 53-сильный мотор и коробку передач позаимствовали у "Таврии". Максимальная скорость составила 120 км/ч. В конструкции также использованы детали Volkswagen, Ford и ВАЗ, а фары взяли у Porsche. Сейчас кабриолет хранится в запорожском автомузее "Фаэтон".

Тюнинг ЗАЗ-965 из Великобритании

ЗАЗ-965 занижен и получил пневмоподвеску Фото: autocentre.ua

Этот хот-род "Запорожец" построили британские мастера. Автомобиль отреставрировали и серьезно занизили, а еще установили пневмоподвеску с регулируемым клиренсом.

Кожаный ЗАЗ

Кузов ЗАЗ-965 обтянули кожей Фото: topgir.com.ua

В Одессе придумали нестандартный тюнинг горбатого "Запорожца". Кузов автомобиля обтянули кожей – получилось роскошно. Кожа присутствует и в салоне. Мало того, двигатель, коробку передач и шасси позаимствовали у Smart, что потребовало серьезной переработки конструкции авто.

Ранее Фокус рассказывал про уникальный электромобиль "Запорожец", созданный 50 лет назад.

Также мы писали про малоизвестный ЗАЗ "Таврия" второго поколения, так и не ставший серийным.