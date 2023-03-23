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Авто

Внедорожный суперкар: представлен самый быстрый в мире кроссовер (фото)

Aston Martin DBX Mansory, Aston Martin DBX, новый Aston Martin DBX, тюнинг Aston Martin DBX
Фото: Mansory | Aston Martin DBX тюнинговали в ателье Mansory

Тюнинг Aston Martin DBX от Mansory поднял мощность двигателя до 800 л. с., что позволяет развивать 325 км/ч. Кроме того, кроссоверу изменили дизайн и внутреннюю отделку.

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Кроссовер Aston Martin DBX получил новую сверхмощную версию. Ее создали не британские специалисты, а знаменитое немецкое ателье Mansory. Авто представили в Дубае, а его подробности раскрыли на официальной странице компании в Facebook.

Новый Aston Martin DBX Mansory, Aston Martin DBX, новый Aston Martin DBX, тюнинг Aston Martin DBX Fullscreen
Кроссовер получил карбоновый обвес и 24-дюймовые диски
Фото: Mansory

За основу взят стандартный Aston Martin DBX 2023, но отдачу его 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли до 800 л. с. и 1000 Нм. Максимальная скорость выросла до 325 км/ч, то есть это самый быстрый кроссовер в мире – даже новый Ferrari Purosangue медленнее.

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Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а расход топлива составляет 16,7 л/100 км в смешанном цикле. Кроме того, установлена новая выхлопная система с более сочным звучанием.

Тюнинг Aston Martin DBX, Aston Martin DBX Mansory, Aston Martin DBX, новый Aston Martin DBX Fullscreen
Сзади появилось антикрыло
Фото: Mansory

Тюнинг Aston Martin DBX затронул и дизайн. Кроссовер получил выраженный карбоновый обвес и огромное заднее антикрыло. Он занижен и оснащен 24-дюймовыми дисками с низкопрофильной резиной. Салон Aston Martin DBX отделан дорогой кожей и карбоном, причем доступны самые неожиданные комбинации цветов.

Салон Aston Martin DBX, Тюнинг Aston Martin DBX, Aston Martin DBX Mansory, Aston Martin DBX, новый Aston Martin DBX Fullscreen
Салон Aston Martin DBX отделан кожей и карбоном
Фото: Mansory

Ранее Фокус сообщал, что в Mansory создали специальный Гелендваген в поддержку Украины.

Также мы писали, что в Mansory построили самый роскошный в мире минивэн.