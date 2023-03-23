Внедорожный суперкар: представлен самый быстрый в мире кроссовер (фото)

Тюнинг Aston Martin DBX от Mansory поднял мощность двигателя до 800 л. с., что позволяет развивать 325 км/ч. Кроме того, кроссоверу изменили дизайн и внутреннюю отделку.

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Кроссовер Aston Martin DBX получил новую сверхмощную версию. Ее создали не британские специалисты, а знаменитое немецкое ателье Mansory. Авто представили в Дубае, а его подробности раскрыли на официальной странице компании в Facebook.

Кроссовер получил карбоновый обвес и 24-дюймовые диски Фото: Mansory

За основу взят стандартный Aston Martin DBX 2023, но отдачу его 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли до 800 л. с. и 1000 Нм. Максимальная скорость выросла до 325 км/ч, то есть это самый быстрый кроссовер в мире – даже новый Ferrari Purosangue медленнее.

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Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а расход топлива составляет 16,7 л/100 км в смешанном цикле. Кроме того, установлена новая выхлопная система с более сочным звучанием.

Сзади появилось антикрыло Фото: Mansory

Тюнинг Aston Martin DBX затронул и дизайн. Кроссовер получил выраженный карбоновый обвес и огромное заднее антикрыло. Он занижен и оснащен 24-дюймовыми дисками с низкопрофильной резиной. Салон Aston Martin DBX отделан дорогой кожей и карбоном, причем доступны самые неожиданные комбинации цветов.

Салон Aston Martin DBX отделан кожей и карбоном Фото: Mansory

Ранее Фокус сообщал, что в Mansory создали специальный Гелендваген в поддержку Украины.

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