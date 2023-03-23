На продажу выставили необычный Ford Mustang с дисплеями на тормозах (фото)

Выставленный на продажу Ford Mustang GT 1999 года модернизировали в 2000-х. Внутри и снаружи спорткара можно найти более 20 дисплеев.

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В США на продажу выставили спорткар Ford Mustang GT 1999 года выпуска с очень необычным тюнингом. Об этом сообщили на сайте The Drive.

В 2000-х можно было встретить множество амбициозных тюнинг-проектов, которые впечатляют своей креативностью. Одним из них является выставленный на продажу желтый Ford Mustang GT с множеством экранов, которые можно встретить даже на тормозах.

Кузов и салон спорткара покрасили в желтый цвет Фото: International Car Center

Автомобиль получил кузовной обвес от Saleen, хромированные диски и изготовленный на заказ салон из стекловолокна с множеством динамиков. Спорткар покрасили в ярко-желтый цвет.

В багажнике разместили мощную стереосистему. Также там есть несколько экранов для просмотра музыкальных клипов или фильмов. Всего в автомобиле есть более двадцати ЖК-дисплеев, которые находятся на бамперах, дверях и даже тормозах.

Два экрана расположены на решетке радиатора Фото: International Car Center Еще два экрана можно найти на багажнике Фото: International Car Center Несколько дисплеев можно найти и на дверных картах Фото: International Car Center Смотреть клипы можно, присев рядом с колесами Фото: International Car Center Дисплеи аккуратно интегрировали в тормоза Фото: International Car Center

Двигатель также не остался без изменений. Заводской 4,6-литровый V8 оснастили нагнетателем Vortech и выхлопной системой Flowmaster Cat-Back. Мощность силовой установки не называется.

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Стоимость необычного авто составляет 29 990 долларов, а его пробег — 33 796 км. Спорткар продается в Международном автомобильном центре в Иллинойсе.

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