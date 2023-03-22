Спортивный кроссовер Lamborghini Urus получил элегантный тюнинг (фото)

Тюнеры представили элегантный тюнинг-пакет для одного из самых быстрых кроссоверов в мире. Модернизация включает измененный обвес, двухцветную окраску кузова и измененный интерьер.

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Ателье Carlex подготовило элегантный и сдержанный тюнинг-пакет для спортивного кроссовера Lamborghini Urus. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Часто тюнеры подходят к модернизации Lamborghini Urus слишком кардинально. Например, ателье Mansory создало настоящий суперкар на базе кроссовера.

Carlex решили пойти другим путем — сделать Lamborghini Urus более элегантным. В итоге автомобиль стал выглядеть еще роскошнее.

Кроссовер окрасили в два цвета — белый и зеленый. Зеленые акценты также можно встретить на капоте и колесных дисках в раллийном стиле.

Кузов Lamborghini Urus окрасили в два цвета Фото: instagram.com/carlex_design

Тюнеры совсем незначительно изменили передний бампер, сделав его более выразительным. Также кроссовер получил расширенные колесные арки.

Интерьер Lamborghini Urus был полностью перешит. Внутри можно найти кожу белого и зеленого цвета, как и снаружи авто. Помимо этого в отделке используются элементы из углеволокна.

Интерьер кроссовера был полностью переделан Фото: instagram.com/carlex_design

Силовая установка кроссовера осталась без изменений. Он оснащается 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Lamborghini Urus способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.

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Пока тюнингованный кроссовер изготовлен в единственном экземпляре. Его цена остается в секрете.

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