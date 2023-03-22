Спортивний кросовер Lamborghini Urus отримав елегантний тюнінг (фото)

Тюнери представили елегантний тюнінг-пакет для одного з найшвидших кросоверів у світі. Модернізація включає змінений обвіс, двокольорове забарвлення кузова та змінений інтер'єр.

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Ательє Carlex підготувало елегантний та стриманий тюнінг-пакет для спортивного кросовера Lamborghini Urus. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Часто тюнери підходять до модернізації Lamborghini Urus дуже кардинально. Наприклад, ательє Mansory створило справжній суперкар на базі кросовера.

Carlex вирішили піти іншим шляхом зробити Lamborghini Urus більш елегантним. У результаті автомобіль став виглядати ще більш розкішним.

Кросовер пофарбували у два кольори — білий та зелений. Зелені акценти також можна зустріти на капоті та колісних дисках у ралійному стилі.

Кузов Lamborghini Urus пофарбували у два кольори Фото: instagram.com/carlex_design

Тюнери зовсім трохи змінили передній бампер, зробивши його більш виразним. Також кросовер отримав розширені колісні арки.

Інтер'єр Lamborghini Urus був повністю перешитий. Усередині можна знайти шкіру білого та зеленого кольору, як і зовні авто. Крім цього, в обробці використовуються елементи з вуглеволокна.

Інтер'єр кросовера був повністю перероблений Фото: instagram.com/carlex_design

Силова установка кросовера залишилася без змін. Він оснащується 4,0-літровим турбо двигуном V8 потужністю 650 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Lamborghini Urus здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,6 секунди.

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Поки тюнінгований кросовер виготовлено в єдиному екземплярі. Його ціна залишається у секреті.

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