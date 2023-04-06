Великий багажник та електрична версія: Ford показав конкурента Renault Kangoo (відео)

Ford Transit Courier став більшим і просторішим усередині. Комерційної моделі розширили комплектацію та вперше запропонували електричний її варіант.

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У Великій Британії офіційно презентували новий Ford Transit Courier другого покоління. Компактний комерційний фургон надійде у продаж із літа, а 2024 року з'явиться його електрична модифікація E-Transit. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

Бензиновий Ford Transit Courier Фото: Ford

Новий Ford Transit Courier став помітно більшим за попередника – 4278 мм у довжину. Дизайн став виразнішим – з широкими гратами радіатора та великими фарами, з'єднаними діодною смугою. До речі, у подібному стилі виконаний і більший Ford Transit Custom. Згодом покажуть і пасажирський варіант.

Фургон підріс до 4278 мм завдовжки Фото: Ford

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У салоні Ford Transit Courier з'явилися віртуальна панель приладів та великий тачскрин мультимедійної системи SYNC – 8-дюймовий у базовій версії та 12-дюймовий в електричному варіанті. Серед опцій з'явилися адаптивний круїз-контроль, навігація, Wi-Fi, системи контролю "сліпих" зон та утримання у смузі.

У салоні з'явилися віртуальна панель приладів та великий тачскрин. Фото: Ford

Збільшені розміри дозволили збільшити обсяг вантажного відсіку на 25% – до 2,9 куб. м. Усередині можна перевозити поклажу завдовжки до 2,6 м. Вантажопідйомність бензинової та дизельної версій складає 678 кг, а електричної – 700 кг. Електрокар має ще й 44-літровий багажник спереду.

Об'єм вантажного відсіку зріс до 2,9 кубометрів Фото: Ford

Новий Ford Transit Courier зі старту отримає 1,0-літровий бензиновий турбомотор на 125 к. с. та 1,5-літровий 100-сильний турбодизель. Обидві версії оснащені 6-ступінчастою механічною КПП.

Електромобіль Ford E-Transit Courier оснастять 136-сильним мотором і він зможе розвинути 145 км/год. Місткість батареї та запас ходу поки не розголошують, але відомо, що зарядка електрокара у швидкому режимі на 80% займе 35 хвилин. Конкурентами моделі стануть електричні Renault Kangoo E-Tech та Citroen e-Berlingo.

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