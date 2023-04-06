Большой багажник и электрическая версия: Ford показал конкурента Renault Kangoo (видео)

Ford Transit Courier стал крупнее и просторнее внутри. Коммерческой модели расширили комплектацию и впервые предложили электрический ее вариант.

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В Великобритании официально презентовали новый Ford Transit Courier второго поколения. Компактный коммерческий фургон поступит в продажу с лета, а в 2024 году появится его электрическая модификация E-Transit. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Бензиновый Ford Transit Courier Фото: Ford

Новый Ford Transit Courier стал заметно крупнее предшественника – 4278 мм в длину. Дизайн стал выразительнее – с широкой решеткой радиатора и крупными фарами, соединенными диодной полосой. К слову, в схожем стиле выполнен и более крупный Ford Transit Custom. Позже покажут и пассажирский вариант.

Фургон подрос до 4278 мм в длину Фото: Ford

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В салоне Ford Transit Courier появились виртуальная панель приборов и крупный тачскрин мультимедийной системы SYNC – 8-дюймовый в базовой версии и 12-дюймовый в электрическом варианте. Среди опций появились адаптивный круиз-контроль, навигация, Wi-Fi, системы контроля "слепых" зон и удержания в полосе.

В салоне появились виртуальная панель приборов и большой тачскрин Фото: Ford

Возросшие размеры позволили увеличить объем грузового отсека на 25% – до 2,9 куб. м. Внутри можно перевозить поклажу длиной до 2,6 м. Грузоподъемность бензиновой и дизельной версий составляет 678 кг, а электрической – 700 кг. У электрокара есть еще и 44-литровый багажник спереди.

Объем грузового отсека вырос до 2,9 кубометров Фото: Ford

Новый Ford Transit Courier со старта получит 1,0-литровый бензиновый турбомотор на 125 л. с. и 1,5-литровый 100-сильный турбодизель. Обе версии оснащены 6-ступенчатой механической КПП.

Электромобиль Ford E-Transit Courier оснастят 136-сильным мотором и он сможет развить 145 км/ч. Емкость батареи и запас хода пока не разглашают, но известно, что зарядка электрокара в быстром режиме на 80% займет 35 минут. Конкурентами модели станут электрические Renault Kangoo E-Tech и Citroen e-Berlingo.

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