У Німеччині показали компактний електромобіль за 14 000 євро з величезним багажником (фото)

Двомісний електромобіль Ari 902 сягає менше 3 метрів завдовжки. Він розвиває 90 км/год та здатний проїхати до 200 км без підзарядки.

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Німецький виробник легких електромобілів Ari Motors презентував свою нову модель 902. Мініатюрний міський електрокар надходить у продаж за ціною від 14 990 євро. Про це повідомляє сайт компанії.

Довжина автомобіля складає менше 3 метрів

Електромобіль Ari 902 — компактний тридверний хетчбек із вельми стриманим дизайном. Він має високий капот, а передня оптика з'єднана тоненькою діодною смугою. За розмірами авто трохи більше, ніж Smart — сягає 2,95 м завдовжки, 1,5 м завширшки та 1,5 м заввишки.

Ari 902 отримав невелику цифрову панель приладів

Двомісний Ari 902 отримав компактний цифровий щиток приладів і невеликий тачскрин. Попри малі розміри німецький електромобіль має великий 766-літровий багажник. Вантажопідйомність складає 190 кг, тобто його можна використовувати як автомобіль для служб доставки.

Об'єм багажника складає 766 л

Базова комплектація Ari 902 включає аудіосистему та камеру заднього виду, а в топовій версії є кондиціонер і підсилювач керма. Також можна вибрати сонячні батареї на дах, люк і різні сітки та гачки для фіксації багажу.

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Німецький електромобіль оснащений скромним 20-сильним двигуном і здатний розвинути 90 км/год. Залежно від вибраної батареї запас ходу становить від 110 до 200 км.

Електрокар пропонують використовувати в службах доставки

Ari 902 — не єдиний подібний електромобіль у Європі. Тренд на такі моделі задав Citroen Ami, а нещодавно аналогічний електрокар створила французька компанія Ligier, що прославилася болідами "Формули-1". Цими авто в низці країн можна керувати без прав.

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