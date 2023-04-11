Перший турецький електромобіль виходить на міжнародний ринок: подробиці моделі (фото)

Перший турецький автомобіль TOGG T10X планують почати експортувати вже цього року. Електрокросовер продаватимуть у країнах Європи та Азії.

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Турецький електромобіль TOGG T10X нещодавно надійшов у продаж на батьківщині, а тепер розпочинається його експорт. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чаушоглу, повідомляє інформаційне агентство Trend.

Перший експортний контракт був підписаний із Туркменістаном. Цікаво, що в цій країні дозволено виключно авто білого кольору. Також повідомляється, що незабаром продаж TOGG T10X стартує в Німеччині, а на черзі — інші європейські країни.

Кросовер запропонований у версіях на 218 та 436 к. с.

Втім, поки основний наголос буде зроблено на домашній турецький ринок — там електромобіль TAG T10X користується підвищеним попитом і вже розкуплений на кілька років вперед. Довелося навіть збільшити обсяги виробництва у 2023 році з 12 000 до 20 000 авто. Першим власником кросовера став президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

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Нагадаємо, що електрокар TOGG T10X розроблений консоціумом турецьких компаній та випускається на новому заводі в провінції Бурса. Дизайн 4,8-метрового кросовера створили в ательє Pininfarina.

Вартість кросовера на батьківщині стартує з $50 200

Електрокросовер TOGG T10X вийде на глобальний ринок у двох версіях – 218-сильної задньопривідної та 436-сильної повнопривідної. Розгін до 100 км/год займає 7,8 та 4,8 с, відповідно. Базова версія має запас ходу в 314 км, а повнопривідна – 523 км.

Ціна TOGG T10X у Європі поки що не оголошена, але відомо, що на батьківщині перший турецький електромобіль коштує в еквіваленті 50 200 – 84 300 доларів.

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