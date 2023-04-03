Ажіотажний попит: перший турецький електромобіль розкупили на кілька років уперед (фото)

TOGG T10X — 4,8-метровий електрокросовер з дизайном від ательє Pininfarina. Модель запропонована версіях на 218 та 436 к. с., а її запас ходу сягає 523 км.

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Попит на новий TOGG T10X перевершив усі очікування. Усього за 11 днів (із 16 по 27 березня) на перший турецький електромобіль надійшло 177 467 попередніх замовлень та прийом заявок на модель вирішили тимчасово закрити. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Електричний кросовер коштує від $50 200

Цікаво, що поки що купити TOGG T10X можна тільки в Туреччині, адже продажі моделі в країнах ЄС стартують дещо пізніше цьогоріч. Через величезний попит було переглянуто план складального підприємства у провінції Бурса — обсяги виробництва у 2023 році збільшили з 12 000 до 20 000 авто. До того ж серед замовників влаштували лотерею, щоб визначити, кому доставлять перші автомобілі.

Проєктна потужність заводу — до 175 000 авто на рік, але на ці обсяги планують вийти тільки до 2030 року і на той час представлять ще кілька моделей TOGG. Таким чином, новий TOGG T10X розкупили на кілька років уперед.

Запас ходу електрокара сягає 523 км

Турецький електромобіль TOGG T10X, ціна та характеристики

Електрокар TOGG T10X коштує від 953 000 до 1,6 млн турецьких лір ($50 200 – 84 300). Це 4,8-метровий кросовер зі стриманим дизайном від італійського ательє Pininfarina. У його салоні встановили одразу шість дисплеїв.

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Турецький автомобіль запропонований у 218-сильній задньопривідній та 436-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 7,8 та 4,8 секунд, відповідно.

У салоні кросовера встановили одразу шість дисплеїв

Базова версія має запас ходу 314 км, а повнопривідна — 523 км. Зарядити електромобіль TOGG T10X у швидкому режимі на 80% можна за 28 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що в Малайзії створили електричний купе-кросовер з оригінальним дизайном та запасом ходу 450 км.

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