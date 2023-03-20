Ціна $100 000 та салон в етно-стилі: представлений перший казахський автомобіль (фото)

Під новим брендом Qoshcar випускатимуть гібриди та електромобілі. Авто з Казахстану планують експортувати до Європи, Америки та Азії.

Related video

Опубліковано офіційні фото першого казахського автомобіля. Його розробку розпочав стартап Qoshcar Automotive. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

Qoshqar GT Vision 1 — елегантне туристичне купе

Компанія Qoshcar Automotive заснована в квітні 2022 року казахським бізнесменом Ільясом Жоламаном, який раніше займався продажем автомобілів BMW. У перекладі з казахського Qoshcar означає "міцний баран". Засновник бренду пояснив, що сила, упертість та витривалість тварини стали натхненням для творців авто.

Салон виконаний у традиційній стилістиці казахської юрти

Розробкою первістка Qoshqar GT Vision 1 займатимуться колишній дизайнер Renault Олексій Івашкевич та стиліст Василь Курков, який раніше працював у китайській компанії Nio. Вони створили обтічне туристичне купе з оригінальними асиметричними дверима, що піднімаються нагору.

Модель запропонують у гібридній та електричній версіях

Казахський автомобіль запропонують в електричній і гібридній версіях, що заряджаються. Оснащення включатиме систему очищення повітря в салоні. Тримісний інтер'єр виконають у стилістиці казахської юрти.

Важливо

В інтернеті показали перший український електромобіль 1935 року (фото)

Випуск Qoshqar GT Vision 1 планують налагодити за 2-3 роки – для цього необхідно залучити 2 мільйони доларів інвестицій. Авто буде коштувати близько 100 000 доларів, а продавати його збираються у 30 країнах Європи, Америки та Азії.

Вартість купе становитиме близько 100 000 доларів

Пізніше лінійку поповнять кабріолет та позашляховий універсал. У перспективи обсяги виробництва планують довести до 4000 машин на рік.

Раніше Фокус повідомляв, що в Казахстані налагодили збирання автомобілів Kia і заборонили продавати їх росіянам.

Також ми писали, що у продаж надходить перший турецький електромобіль.