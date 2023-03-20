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Авто

Цена $100 000 и салон в этно-стиле: представлен первый казахский автомобиль (фото)

новый Qoshqar GT Vision 1, спортивный автомобиль, казахский автомобиль, казахский электромобиль
Qoshqar GT Vision 1 планируют запустить в производство через 2-3 года

Под новым брендом Qoshcar будут выпускать гибриды и электромобили. Авто из Казахстана планируют экспортировать в Европу, Америку и Азию.

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Опубликованы официальные фото первого казахского автомобиля. Его разработку начал стартап Qoshcar Automotive. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Qoshqar GT Vision 1, спортивный автомобиль, казахский автомобиль, казахский электромобиль Fullscreen
Qoshqar GT Vision 1 — элегантное туристическое купе

Компания Qoshcar Automotive основана в апреле 2022 года казахским бизнесменом Ильясом Жоламаном, ранее занимавшегося продажей автомобилей BMW. В переводе с казахского Qoshcar значит "крепкий баран". Основатель бренда объяснил, что сила, упрямость и выносливость животного стали вдохновением для создателей авто.

салон Qoshqar GT Vision 1, спортивный автомобиль, казахский автомобиль, казахский электромобиль Fullscreen
Салон выполнен в традиционной стилистике казахской юрты

Разработкой первенца Qoshqar GT Vision 1 будут заниматься бывший дизайнер Renault Алексей Ивашкевич и стилист Василий Курков, ранее работавший в китайской компании Nio. Они создали обтекаемое туристическое купе с оригинальными ассиметричными дверями, которые поднимаются вверх.

новый Qoshqar GT Vision 1, спортивный автомобиль, казахский автомобиль, казахский электромобиль Fullscreen
Модель предложат в гибридной и электрической версиях

Казахский автомобиль предложат в электрической и подзаряжаемой гибридной версиях. Оснащение будет включать систему очистки воздуха в салоне. Трехместный интерьер выполнят в стилистике казахской юрты.

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Выпуск Qoshqar GT Vision 1 планируют наладить через 2-3 года – для этого необходимо привлечь 2 миллиона долларов инвестиций. Авто будет стоить около 100 000 долларов, а продавать его собираются в 30 странах Европы, Америки и Азии.

первый казахский автомобиль, новый Qoshqar GT Vision 1, спортивный автомобиль, казахский автомобиль, казахский электромобиль Fullscreen
Стоимость купе составит около 100 000 долларов

Позже линейку пополнят кабриолет и внедорожный универсал. В перспективы объемы производства планируют довести до 4000 машин в год.

Ранее Фокус сообщал, что в Казахстане наладили сборку автомобилей Kia и запретили продавать их россиянам.

Также мы писали, что в продажу поступает первый турецкий электромобиль.