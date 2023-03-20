Цена $100 000 и салон в этно-стиле: представлен первый казахский автомобиль (фото)

Под новым брендом Qoshcar будут выпускать гибриды и электромобили. Авто из Казахстана планируют экспортировать в Европу, Америку и Азию.

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Опубликованы официальные фото первого казахского автомобиля. Его разработку начал стартап Qoshcar Automotive. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Qoshqar GT Vision 1 — элегантное туристическое купе

Компания Qoshcar Automotive основана в апреле 2022 года казахским бизнесменом Ильясом Жоламаном, ранее занимавшегося продажей автомобилей BMW. В переводе с казахского Qoshcar значит "крепкий баран". Основатель бренда объяснил, что сила, упрямость и выносливость животного стали вдохновением для создателей авто.

Салон выполнен в традиционной стилистике казахской юрты

Разработкой первенца Qoshqar GT Vision 1 будут заниматься бывший дизайнер Renault Алексей Ивашкевич и стилист Василий Курков, ранее работавший в китайской компании Nio. Они создали обтекаемое туристическое купе с оригинальными ассиметричными дверями, которые поднимаются вверх.

Модель предложат в гибридной и электрической версиях

Казахский автомобиль предложат в электрической и подзаряжаемой гибридной версиях. Оснащение будет включать систему очистки воздуха в салоне. Трехместный интерьер выполнят в стилистике казахской юрты.

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Выпуск Qoshqar GT Vision 1 планируют наладить через 2-3 года – для этого необходимо привлечь 2 миллиона долларов инвестиций. Авто будет стоить около 100 000 долларов, а продавать его собираются в 30 странах Европы, Америки и Азии.

Стоимость купе составит около 100 000 долларов

Позже линейку пополнят кабриолет и внедорожный универсал. В перспективы объемы производства планируют довести до 4000 машин в год.

Ранее Фокус сообщал, что в Казахстане наладили сборку автомобилей Kia и запретили продавать их россиянам.

Также мы писали, что в продажу поступает первый турецкий электромобиль.