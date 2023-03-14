Первый турецкий автомобиль поступает в продажу: подробности и характеристики (фото)

Первым серийным авто турецкой разработки стал электрокроссовер TOGG. Он предложен в версиях на 200 и 400 л. с., а его запас хода достигает 500 км.

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В Турции стартуют продажи электрического кроссовера TOGG. Модель поступила в производство с конца 2022 года, а в ближайшие дни на нее начнут принимать заказы. Об этом сообщает сайт Yeni Şafak.

Электрокроссовер TOGG будет стоить от $52 700

Цена TOGG составляет от 1 до 1,6 млн турецких лир ($52 700 – 84 300). Первые машины доставят покупателям до конца марта. Всего за 2023 год планируют выпустить около 20 000 авто, причем несколько позже стартует экспорт модели в европейские страны.

Напомним, что турецкие автомобили TOGG разрабатывал с 2019 года консорциум Automobile Enterprise Group, основанный бизнесменом Мехметом Гюрджаном Каркашем. В создание авто и строительство завода вложили 3,7 млрд долларов. Проект активно поддерживает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Электрокар предложен в версиях на 200 и 400 л. с.

Электрокар TOGG — подробности и характеристики первого турецкого авто

Первым в производство поступает электрокроссовер TOGG. Авто достигает 4,8 м в длину при колесной базе в 2,8 м, а его дизайн разработало знаменитое итальянское ателье Pininfarina.

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В салоне TOGG установили сразу шесть дисплеев. Позже за доплату для авто предложат систему полуавтономного вождения и камеры вместо зеркал заднего вида.

В салоне кроссовера установили шесть дисплеев

На выбор предложены заднеприводная 200-сильная и полноприводная 400-сильная версии. Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с и 4,8 с, соответственно. Начальный вариант обладает запасом хода 300 км, а топовый – 500 км. Зарядить батарею на 80% в быстром режиме можно за полчаса.

За кроссовером последует седан TOGG. Далее в планах – минивэн, компактные хэтчбек и кроссовер. К 2030 году планируют выйти на объемы производства в 175 000 машин ежегодно.

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