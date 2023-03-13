Какими были первые электромобили в Украине более 100 лет назад (фото, видео)

Первый электрокар на территории Украины появился еще в 1895 году. Особенно популярным "зеленый" транспорт был в Одессе.

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В это трудно поверить, но на территории Украины еще в XIX веке ездили электромобили. Это удалось установить экспертам Исторического автоклуба, сообщает блогер Oleg AC.

О первом электрокаре в Украине написала газета "Одесские новости" Фото: скриншот/YouTube

Первый электромобиль в Украине появился в 128 лет назад – его привезли в Одессу. Об этом свидетельствует публикация в газете "Одесские новости" от 10 октября 1895 года. А несколько позже купить электромобиль решил и мэр Одессы Григорий Маразли.

И. Канельский на Waverley Model 21/22 Фото: скриншот/YouTube

Модели этих электрокаров пока не установлены, но зато удалось узнать о другом электромобиле тех лет из Одессы. В 1911 году документы на регистрацию такого авто выдали И. Л. Канельскому.

Электрокар конструкции Ипполита Романова Фото: скриншот/YouTube

Сохранилось и фото машины, по которому удалось определить ее модель – это американский Waverley Model 21/22. Он оснащался мотор на 3 л. с. и развивал 24 км/ч.

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Именно США были лидерами по производству электрокаров на рубеже XIX и ХХ веком. Примечательно, что в 1900 году там выпустили 1500 электромобилей и только 956 бензиновых авто. Особенной популярностью электрокары пользовались у женщин, ведь в отличие от бензиновых машин тех лет, их не нужно было заводить "кривым стартером" (прокручивать коленвал ручкой).

Также историки рассказали об одесском конструкторе электрокаров и электрических моторов Ипполите Романове. В 1898 году в сотрудничестве с каретной фабрикой "Фрезе" он создал электромобиль, способный развивать 35-40 км/ч и проезжать 60 км без подзарядки. Кроме того, он построил электрические автобус и даже монорельсовую дорогу.

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