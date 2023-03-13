Якими були перші електромобілі в Україні понад 100 років тому (фото, відео)

Перший електрокар на території України з'явився ще 1895 року. Особливо популярним "зелений" транспорт був в Одесі.

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У це важко повірити, але на території України ще у ХІХ столітті їздили електромобілі. Це вдалося встановити експертам Історичного автоклубу, повідомляє блогер Oleg AC.

Про першого електрокара в Україні написала газета "Одеські новини" Фото: скріншот/YouTube

Перший електромобіль в Україні з'явився 128 років тому – його привезли до Одеси. Про це свідчить публікація у газеті "Одеські новини" від 10 жовтня 1895 року. А трохи згодом купити електромобіль вирішив і мер Одеси Григорій Маразлі.

І. Канельський на Waverley Model 21/22 Фото: скріншот/YouTube

Моделі цих електрокарів поки не встановлені, проте вдалося дізнатися про інший електромобіль тих років з Одеси. 1911 року документи на реєстрацію такого авто видали І. Л. Канельському.

Електрокар конструкції Іполита Романова Фото: скріншот/YouTube

Збереглося і фото машини, яким вдалося визначити її модель – це американський Waverley Model 21/22. Він оснащувався двигун на 3 к. с. та розвивав 24 км/год.

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Саме США були лідерами з виробництва електрокарів на рубежі ХІХ і ХХ ст. Примітно, що 1900 року там випустили 1500 електромобілів і лише 956 бензинових авто. Особливою популярністю користувалися електрокари у жінок, адже на відміну від бензинових машин тих років, їх не потрібно було заводити "кривим стартером" (прокручувати коленвал ручкою).

Також історики розповіли про одеського конструктора електрокарів та електричних моторів Іполита Романова. У 1898 році у співпраці з каретною фабрикою "Фрезе" він створив електромобіль, здатний розвивати 35-40 км/год та проїжджати 60 км без підзарядки. Крім того, він збудував електричні автобус і навіть монорейкову дорогу.

Раніше Фокус розповідав про перший електромобіль українського виробництва – це був фургон ЛАЗ, створений наприкінці 40-х років.

Також ми писали, що у Німеччині виявлено унікальний електромобіль "Таврія", який збиралися продавати в Європі.