В интернете показали самый первый украинский электромобиль 1935 года (фото)

Первый украинский электромобиль был переднеприводным и получил два мотора. В его конструкции применили такие инновационные решения, как алюминиевый кузов и пневмоподвеска.

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Электромобили в украине строили еще 88 лет назад. Это удалось установить экспертам Исторического Автоклуба, сообщает "Автоцентр".

Автоисторики выяснили, что в середине 30-х годов в Киеве группа сотрудников автоотдела Главдортранса УССР (предшественника Укравтодора) под руководством А. Таубина занималась разработкой легковых электрокаров. В апреле 1935 года был готов прототип автомобиля.

Для своего времени украинский электромобиль был прогрессивным. Его кузов и трубчатая рама были выполнены из авиационного алюминия. К тому же, электрокар был переднеприводным и получил независимую пневматическую подвеску всех колес.

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Электромобиль Таубина был рассчитан на 3-4 человека. Спереди были установлены два мотора мощностью по 3 кВт (4 л. с.) – по одному на колесо. Соответственно, суммарная отдача силовой установки составила 8 л. с. Питали ее семь кислотных аккумуляторов емкостью 112 А∙ч каждый.

Первый украинский электромобиль не стал серийным. Тем не менее, инженеры продолжили работы не прекратились и в конце 40-х годов производство электрокаров наладил ЛАЗ.

Ранее в Историческом Автоклубе установили, что первый электромобиль в Украине появился в 1895 году – его привезли в Одессу.

Также Фокус рассказывал, что в Германии обнаружили уникальный электрокар ЗАЗ "Таврия". Его планировали выпускать серийно для Европы.