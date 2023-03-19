В інтернеті показали перший український електромобіль 1935 року (фото)

Перший український електромобіль був передньопривідним і отримав два мотори. У його конструкції застосували такі інноваційні рішення як алюмінієвий кузов і пневмопідвіска.

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Електромобілі в Україні будували ще 88 років тому. Це вдалося встановити експертам Історичного автоклубу, повідомляє "Автоцентр".

Автоісторики з'ясували, що в середині 30-х років у Києві група співробітників автовідділу Головдортрансу УРСР (попередника "Укравтодору") під керівництвом О. Таубіна займалася розробкою легкових електрокарів. У квітні 1935 був готовий прототип автомобіля.

Для свого часу український електромобіль був прогресивним. Його кузов і трубчаста рама були виконані з авіаційного алюмінію. До того ж електрокар був передньопривідним і отримав незалежну пневматичну підвіску всіх коліс.

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Електромобіль Таубіна був розрахований на 3-4 людини. Попереду було встановлено два мотори потужністю по 3 кВт (4 к.с.) — по одному на колесо. Відповідно, сумарна віддача силової установки становила 8 к.с. Живили її сім кислотних акумуляторів ємністю 112 А год кожен.

Перший український електромобіль не став серійним. Проте інженери продовжили роботу, і наприкінці 40-х років виробництво електрокарів налагодило ЛАЗ.

Раніше в Історичному автоклубі встановили, що перший електромобіль в Україні з'явився 1895 року — його привезли в Одесу.

Також Фокус розповідав, що в Німеччині виявили унікальний електрокар ЗАЗ "Таврія". Його планували випускати серійно для Європи.