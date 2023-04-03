Ажиотажный спрос: первый турецкий электромобиль раскупили на несколько лет вперед (фото)

TOGG T10X — 4,8-метровый электрокроссовер с дизайном от ателье Pininfarina. Модель предложена версиях на 218 и 436 л. с., а ее запас хода достигает 523 км.

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Спрос на новый TOGG T10X превзошел все ожидания. Всего за 11 дней (с 16 по 27 марта) на первый турецкий электромобиль поступило 177 467 предварительных заказов и прием заявок на модель решили временно закрыть. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электрический кроссовер стоит от $50 200

Примечательно, что пока купить TOGG T10X можно только в Турции, ведь продажи модели в странах ЕС стартуют несколько позже в нынешнем году. Из-за огромного спроса был пересмотрен план сборочного предприятия в провинции Бурса – объемы производства в 2023 году увеличили с 12 000 до 20 000 авто. К тому же, среди заказчиков устроили лотерею, чтобы определить, кому доставят первые автомобили.

Проектная мощность завода – до 175 000 авто в год, но на эти объемы планируют выйти только к 2030 году и к тому времени представят еще несколько моделей TOGG. Таким образом новый TOGG T10X раскупили на несколько лет вперед.

Запас хода электрокара достигает 523 км

Турецкий электромобиль TOGG T10X, цена и характеристики

Электрокар TOGG T10X стоит от 953 000 до 1,6 млн турецких лир ($50 200 – 84 300). Это 4,8-метровый кроссовер со сдержанным дизайном от итальянского ателье Pininfarina. В его салоне установили сразу шесть дисплеев.

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Турецкий автомобиль предложен в 218-сильной заднеприводной и 436-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 и 4,8 секунд, соответственно.

В салоне кроссовера установили сразу шесть дисплеев

Базовая версия имеет запас ходу 314 км, а полноприводная – 523 км. Зарядить электромобиль TOGG T10X в быстром режиме на 80% можно за 28 минут.

Ранее Фокус сообщал, что в Малайзии создали электрический купе-кроссовер с оригинальным дизайном и запасом хода 450 км.

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