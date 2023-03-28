Яркий дизайн и запас хода 450 км: в Малайзии показали недорогого конкурента Tesla (фото)

Hiperon Fosslin — электрический купе-кроссовер с оригинальным дизайном и богатым оснащением. Модель предложат в двух версиях — с аккумуляторной батареей и водородными топливными ячейками.

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Малазийский стартап Hiperion Motors презентовал свою новую модель Fosslin. Первую пробную партию авто должны выпустить до конца нынешнего года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Двери авто выполнены распашными

Дизайн Hiperon Fosslin разработан в польской дизайн-студии One One Lab, а его силовую установку создали в США. Это электрический купе-кроссовер, сопоставимый по размерам с Tesla Model Y.

Габариты Hiperon Fosslin 2024:

длина – 4880 мм;

ширина – 1990 мм;

высота – 1689 мм;

колесная база – 2950 мм.

Крыша кроссовера полностью стеклянная

У авто обтекаемый силуэт с покатой аркообразной крышей и высокой оконной линией. Двери выполнены распашными, а их ручки – выдвижные.

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В салоне руль приплюснут, а щиток приборов отсутствует – очевидно данные будут проецироваться на лобовое стекло и на небольшой центральный дисплей. Внутри установлены четыре отдельных кресла. Комплектация включает трехзонный климат-контроль, панорамную крышу, подогрев сидений и руля, навигацию и беспроводную зарядку для смартфонов.

В салоне отсутствует щиток приборов

Малазийский электромобиль Hiperon Fosslin оснащен двумя моторами общей отдачей 487 л. с. и 670 Нм. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 5 с, а его максимальную скорость ограничат на 160 км/ч.

На выбор предложат две версии Hiperon Fosslin. Начальный вариант оснастят батареей на 95 кВт∙ч, а его запас хода составит 450 км. Позже появится модификация с водородными топливными элементами.

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