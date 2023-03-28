Названы самые ожидаемые электромобили 2023 года (фото)
В США подсчитали количество поисковых запросов по разным моделям электрокаров, которые появятся в 2023 году. Лидером симпатий стал пикап Tesla Cybertruck.
Сегмент электромобилей демонстрирует самый большой рост на мировом авторынке. Все больше автопроизводителей создают новые электрокары и ежегодно на рынке появляются десятки "зеленых" моделей. Американский сайт EREV определил самые ожидаемые электромобили.
В рамках исследования журналисты проанализировали поисковые запросы в Google по разным моделям электромобилей, которые должны появиться в 2023 году. Именно их количество и стало основным критерием оценки популярности авто.
Результат оказался прогнозируемым – лидирует электрический пикап Tesla Cybertruck, который ждут с 2019 года. Он собрал 1 854 710 поисковых запросов в 2023 году – это больше, чем у всех других моделей из ТОП-10 вместе взятых. Второе место занял электрокроссовер Mercedes-Benz EQS SUV (213 510 запросов), а третье – новый Jeep Avenger (173 480).
Самые ожидаемые электромобили 2023 года:
- Tesla Cybertruck – 1 854 710 поисковых запросов в Google.
- Mercedes-Benz EQS SUV – 213 510.
- Jeep Avenger – 173 480.
- Audi A6 e-tron – 128 690.
- Kia EV9 – 79 490.
- Lucid Gravity – 68 820.
- BMW i5 – 68 670.
- Rolls-Royce Spectre – 41 150.
- Porsche Macan EV – 37 490.
- DeLorean Alpha5 – 14 700.
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