Названы самые ожидаемые электромобили 2023 года (фото)

В США подсчитали количество поисковых запросов по разным моделям электрокаров, которые появятся в 2023 году. Лидером симпатий стал пикап Tesla Cybertruck.

Related video

Сегмент электромобилей демонстрирует самый большой рост на мировом авторынке. Все больше автопроизводителей создают новые электрокары и ежегодно на рынке появляются десятки "зеленых" моделей. Американский сайт EREV определил самые ожидаемые электромобили.

В рамках исследования журналисты проанализировали поисковые запросы в Google по разным моделям электромобилей, которые должны появиться в 2023 году. Именно их количество и стало основным критерием оценки популярности авто.

Второе место в рейтинге занял Mercedes-Benz EQS SUV Фото: Mercedes-Benz

Результат оказался прогнозируемым – лидирует электрический пикап Tesla Cybertruck, который ждут с 2019 года. Он собрал 1 854 710 поисковых запросов в 2023 году – это больше, чем у всех других моделей из ТОП-10 вместе взятых. Второе место занял электрокроссовер Mercedes-Benz EQS SUV (213 510 запросов), а третье – новый Jeep Avenger (173 480).

Важно

Названы 10 недорогих электромобилей с запасом хода более 400 км

Самые ожидаемые электромобили 2023 года:

Tesla Cybertruck – 1 854 710 поисковых запросов в Google. Mercedes-Benz EQS SUV – 213 510. Jeep Avenger – 173 480. Audi A6 e-tron – 128 690. Kia EV9 – 79 490. Lucid Gravity – 68 820. BMW i5 – 68 670. Rolls-Royce Spectre – 41 150. Porsche Macan EV – 37 490. DeLorean Alpha5 – 14 700.

Ранее Фокус сообщал, что MG выпустят на рынок сразу несколько недорогих электромобилей.

Также мы писали, что новейшие электромобили Jeep впервые попали на фото.