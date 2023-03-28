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Названы самые ожидаемые электромобили 2023 года (фото)

Tesla Cybertruck, самые ожидаемые электромобили, электромобили 2023 года, новые электромобили
Фото: Tesla | Tesla Cybertruck — самый ожидаемый электрокар 2023 года

В США подсчитали количество поисковых запросов по разным моделям электрокаров, которые появятся в 2023 году. Лидером симпатий стал пикап Tesla Cybertruck.

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Сегмент электромобилей демонстрирует самый большой рост на мировом авторынке. Все больше автопроизводителей создают новые электрокары и ежегодно на рынке появляются десятки "зеленых" моделей. Американский сайт EREV определил самые ожидаемые электромобили.

В рамках исследования журналисты проанализировали поисковые запросы в Google по разным моделям электромобилей, которые должны появиться в 2023 году. Именно их количество и стало основным критерием оценки популярности авто.

Mercedes-Benz EQS SUV, самые ожидаемые электромобили, электромобили 2023 года, новые электромобили Fullscreen
Второе место в рейтинге занял Mercedes-Benz EQS SUV
Фото: Mercedes-Benz

Результат оказался прогнозируемым – лидирует электрический пикап Tesla Cybertruck, который ждут с 2019 года. Он собрал 1 854 710 поисковых запросов в 2023 году – это больше, чем у всех других моделей из ТОП-10 вместе взятых. Второе место занял электрокроссовер Mercedes-Benz EQS SUV (213 510 запросов), а третье – новый Jeep Avenger (173 480).

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Названы 10 недорогих электромобилей с запасом хода более 400 км
Названы 10 недорогих электромобилей с запасом хода более 400 км

Самые ожидаемые электромобили 2023 года:

  1. Tesla Cybertruck – 1 854 710 поисковых запросов в Google.
  2. Mercedes-Benz EQS SUV – 213 510.
  3. Jeep Avenger – 173 480.
  4. Audi A6 e-tron – 128 690.
  5. Kia EV9 – 79 490.
  6. Lucid Gravity – 68 820.
  7. BMW i5 – 68 670.
  8. Rolls-Royce Spectre – 41 150.
  9. Porsche Macan EV – 37 490.
  10. DeLorean Alpha5 – 14 700.

Ранее Фокус сообщал, что MG выпустят на рынок сразу несколько недорогих электромобилей.

Также мы писали, что новейшие электромобили Jeep впервые попали на фото.