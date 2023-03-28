Названо найочікуваніші електромобілі 2023 року
У США підрахували кількість пошукових запитів за різними моделями електрокарів, які з'являться у 2023 році. Лідером симпатій став пікап Tesla Cybertruck.
Сегмент електромобілів демонструє найбільше зростання на світовому авторинку. Дедалі більше автовиробників створюють нові електрокари і щороку на ринку з'являються десятки "зелених" моделей. Американський сайт EREV визначив найочікуваніші електромобілі.
У рамках дослідження журналісти проаналізували пошукові запити в Google щодо різних моделей електромобілів, які мають з'явитися в 2023 році. Саме їхня кількість і стала основним критерієм оцінки популярності авто.
Результат виявився прогнозованим – лідирує електричний пікап Tesla Cybertruck, який чекають із 2019 року. Він зібрав 1 854 710 пошукових запитів у 2023 році – це більше, ніж у всіх інших моделей з ТОП 10 разом узятих. Друге місце зайняв електрокросовер Mercedes-Benz EQS SUV (213 510 запитів), а третє — новий Jeep Avenger (173 480).
Найочікуваніші електромобілі 2023 року:
- Tesla Cybertruck – 1 854 710 пошукових запитів у Google.
- Mercedes-Benz EQS SUV — 213 510.
- Jeep Avenger — 173 480.
- Audi A6 e-tron — 128 690.
- Kia EV9 — 79 490.
- Lucid Gravity — 68 820.
- BMW i5 – 68 670.
- Rolls-Royce Spectre — 41 150.
- Porsche Macan EV – 37 490.
- DeLorean Alpha5 — 14 700.
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