Названо найочікуваніші електромобілі 2023 року

У США підрахували кількість пошукових запитів за різними моделями електрокарів, які з'являться у 2023 році. Лідером симпатій став пікап Tesla Cybertruck.

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Сегмент електромобілів демонструє найбільше зростання на світовому авторинку. Дедалі більше автовиробників створюють нові електрокари і щороку на ринку з'являються десятки "зелених" моделей. Американський сайт EREV визначив найочікуваніші електромобілі.

У рамках дослідження журналісти проаналізували пошукові запити в Google щодо різних моделей електромобілів, які мають з'явитися в 2023 році. Саме їхня кількість і стала основним критерієм оцінки популярності авто.

Друге місце у рейтингу посів Mercedes-Benz EQS SUV Фото: Mercedes-Benz

Результат виявився прогнозованим – лідирує електричний пікап Tesla Cybertruck, який чекають із 2019 року. Він зібрав 1 854 710 пошукових запитів у 2023 році – це більше, ніж у всіх інших моделей з ТОП 10 разом узятих. Друге місце зайняв електрокросовер Mercedes-Benz EQS SUV (213 510 запитів), а третє — новий Jeep Avenger (173 480).

Важливо

Названо 10 недорогих електромобілів із запасом ходу понад 400 км

Найочікуваніші електромобілі 2023 року:

Tesla Cybertruck – 1 854 710 пошукових запитів у Google. Mercedes-Benz EQS SUV — 213 510. Jeep Avenger — 173 480. Audi A6 e-tron — 128 690. Kia EV9 — 79 490. Lucid Gravity — 68 820. BMW i5 – 68 670. Rolls-Royce Spectre — 41 150. Porsche Macan EV – 37 490. DeLorean Alpha5 — 14 700.

Раніше Фокус повідомляв, що MG випустять на ринок відразу кілька недорогих електромобілів.

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