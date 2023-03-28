Найновіші електрокросовери Jeep вперше потрапили на фото

Електромобілі Jeep надійдуть у виробництво з 2024 року. Кросовер Wagoneer S EV ставить на перше місце розкіш, а Recon Moab 4xe — позашляхові якості.

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В інтернет потрапили фото Jeep Wagoneer S EV та Recon Moab 4xe. Нові електромобілі зняли під час їхньої закритої презентації для дилерів у Лас-Вегасі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Jeep Wagoneer S — шестимісний преміальний кросовер Фото: carscoops.com

Новий Jeep Wagoneer SEV позиціонують як розкішну сімейну модель. Шестимісний кросовер вирізняється обтічним дизайном, а його решітка радіатора отримала діодне підсвічування.

Відомо, що електромобіль Jeep отримає повний привід та два мотори загальною потужністю 600 к. с. Він зможе розганятись до 100 км/год за 3,5 с, а його запас ходу складе близько 640 км.

Запас ходу Jeep Wagoneer S EV складе 640 км Фото: carscoops.com

Новий Jeep Recon Moab 4x стане електричною альтернативою Wrangler. У нього схожий гранений дизайн, позашляхова гума і також знімаються дах та двері.

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Основний наголос зроблять на позашляхові якості. Автомобіль отримає повний привід з електронною імітацією блокувань диференціалів, а також набір режимів для різних типів бездоріжжя.

Jeep Recon Moab 4xe створений для бездоріжжя Фото: carscoops.com

Обидва авто збудовані на платформі STLA Large. Електрокари Jeep планують випустити на ринки Америки та Європи у 2024 році. Не виключено, що їх покажуть уже у квітні на автошоу у Нью-Йорку.

Нагадаємо, нещодавно у виробництво запущено перший електромобіль Jeep – компактний кросовер Avenger із запасом ходу 400 км.

Також Фокус повідомляв, що Jeep зняв із виробництва одну з найзнаменитіших своїх моделей.