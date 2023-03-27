Названы 10 недорогих электромобилей с запасом хода более 400 км

В список попали 10 бюджетных электромобилей, которые могут проехать более 400 км на одном заряде. Все эти модели доступны на североамериканском рынке.

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Эксперты назвали 10 бюджетных моделей электромобилей, которые обладают запасом хода более 400 км на одном заряде. Об этом сообщили на сайте TopSpeed.

Запас хода остается одним из важнейших критериев при выборе электромобиля. Главная проблема состоит в том, что не все автопроизводители уделяют должное внимание этому фактору. Тем не менее некоторые авто на электротяге могут проехать более 400 км на одном заряде.

В список попали 10 электромобилей с большим запасом хода, которые можно купить дешевле $60 000. Начальные цены представлены на основе данных с американского рынка.

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ТОП-10 недорогих электромобилей с запасом хода более 400 км:

Chevrolet Bolt EV — $26 500 (416 км); Hyundai Kona Electric — $36 000 (418 км); Polestar 2 — $48 400 (434 км); Volkswagen ID.4 Pro SUV — $45 290 (442 км); Hyundai Ioniq 5 SE — $41 450 (487 км); Toyota BZ4X — $42 000 (405 км); Tesla Model 3 — $42 990 (438 км); Kia EV6 — $48 700 (499 км); BMW i4 — $52 000 (418 км); Ford Mustang Mach-E California Route 1 — $57 995 (502 км).

Ранее Фокус рассказал, что в США многие электромобили с незначительными повреждениями списывают из-за слишком дорогой стоимости обслуживания.