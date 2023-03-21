Электромобили с незначительными повреждениями списывают из-за слишком дорогого ремонта

Стоимость страхования электромобилей значительно выше, чем автомобилей с ДВС. В этом виновата слишком дорогое обслуживание и отсутствие доступа к диагностическим данным о батареях третьим лицам.

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В США многие электромобили с незначительными повреждениями списывают из-за слишком дорогой стоимости обслуживания. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

В компании Policygenius заявили, что в среднем ежемесячный страховой платеж за электромобили в США в 2023 году составляет 206 долларов. Это на 27% больше, чем для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Автопроизводители часто не оснащают электромобили аккумуляторными батареями, которые можно легко отремонтировать. Помимо этого третьи стороны не имеют доступа к их данным.

Например, страховая компания Allianz отказывается брать на себя ремонт аккумуляторных батарей, если на них обнаружены незначительные повреждения. Им приходится списывать электромобили, так как у них нет доступа к диагностическим данным.

Стоимость замены аккумуляторных блоков может составлять до 50% от цены электромобиля. Именно поэтому их замена часто является невыгодной.

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На Tesla подали коллективный иск в суд из-за проблем с ремонтом электромобилей

Эксперты считают, что из-за этой проблемы страховые взносы на электрокары продолжат расти. По их словам, решить эту проблему можно, если автопроизводители наладят выпуск батарей с меньшими секциями или модулями, которые проще ремонтировать. Также необходимо предоставлять третьим лицам диагностические данные.

Ранее Фокус писал, что в США названы самые проблемные современные электромобили.