Яскравий дизайн та запас ходу 450 км: у Малайзії показали недорогого конкурента Tesla (фото)

Hiperon Fosslin — електричний купе-кросовер з оригінальним дизайном та багатим оснащенням. Модель запропонують у двох версіях — з акумуляторною батареєю та водневими паливними елементами.

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Малайзійський стартап Hiperion Motors презентував свою нову модель Fosslin. Першу пробну партію авто мають випустити до кінця поточного року. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Двері авто виконані розпашними

Дизайн Hiperon Fosslin розроблений у польській дизайн-студії One One Lab, а його силову установку створили у США. Це електричний купе-кросовер, який можна порівняти за розмірами з Tesla Model Y.

Габарити Hiperon Fosslin 2024:

довжина – 4880 мм;

ширина – 1990 мм;

висота – 1689 мм;

колісна база – 2950 мм.

Дах кросовера повністю скляний

У авто обтічний силует з похилим аркоподібним дахом і високою віконною лінією. Двері виконані розпашними, а їх ручки – висувні.

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У салоні кермо приплюснуте, а щиток приладів відсутній – очевидно дані проєктуватимуться на лобове скло та на невеликий центральний дисплей. Усередині встановлено чотири окремі крісла. Комплектація включає тризонний клімат-контроль, панорамний дах, підігрів сидінь та керма, навігацію та бездротову зарядку для смартфонів.

У салоні відсутній щиток приладів

Малайзійський електромобіль Hiperon Fosslin оснащений двома моторами загальною віддачею 487 к. с. та 670 Нм. Він зможе розганятись до 100 км/год за 5 с, а його максимальну швидкість обмежать на 160 км/год.

На вибір запропонують дві версії Hiperon Fosslin. Початковий варіант оснастять батареєю на 95 кВт∙год, а його запас ходу становитиме 450 км. Згодом з'явиться модифікація з водневими паливними елементами.

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