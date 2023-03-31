BYD показав дешевий електромобіль за ціною Renault Logan із пробігом понад 400 км (фото)

Компактний електромобіль BYD Seagull сягає менше 3,8 м у довжину та оснащений скромним 75-сильним мотором. Хетчбек з'явиться на європейському ринку.

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Опубліковано перші офіційні фото BYD Seagull. Найдешевший електромобіль китайської марки презентують на автошоу в Шанхаї 18 квітня, а потім він надійде у продаж за ціною від 80 000 до 100 000 юанів ($11 600 – 14 800) — на рівні Renault Logan. Про це повідомляє сайт Car250.

Авто сягає всього 3,78 м у довжину Фото: BYD Auto

Спочатку електромобіль BYD Seagull буде запропонований виключно в Китаї, проте незабаром з'явиться і в Європі — прототипи моделі бачили раніше під час тестів в Іспанії. До речі, його назва перекладається з англійської як "Чайка".

Новий BYD Seagull 2023 — компактний електричний хетчбек В-класу з оригінальним гранованим дизайном. У нього клиноподібний силует із вираженим носом і коротким капотом, а боковини прикрашені клиноподібними виштамповками. Заднє скло прикрите спойлером. Топові версії отримають 16-дюймові литі диски та діодну оптику.

Топова версія може проїхати 408 км Фото: BYD Auto

Розміри BYD Seagull 2023:

довжина — 3 780 мм;

ширина — 1 715 мм;

висота — 1 540 мм;

колісна база — 2 500 мм;

маса — 1 160 кг.

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Салон BYD Seagull офіційно не показали, але в інтернет потрапили шпигунські його фото. На них видно компактний віртуальний щиток приладів і великий тачскрін.

У салоні встановлений великий тачскрін Фото: CarNewsChina

Китайський електрокар BYD Seagull оснащений 75-сильним двигуном і здатний розвинути 130 км/год. На вибір запропонують дві батареї: запас ходу становитиме 265 та 408 км відповідно.

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