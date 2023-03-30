Американці запустили у виробництво розкішний електромобіль із запасом ходу 613 км (фото)

Faraday Future FF 91 Futurist пропонує новий рівень розкоші та великий запас ходу. Електрокросовер здатний розпізнавати вподобання водія та адаптувати під нього режими водіння.

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Американська компанія Faraday Future запустила у виробництво розкішний електромобіль з великим запасом ходу FF 91 Futurist. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Faraday Future зіткнулися з багатьма проблемами під час проєктування своїх електрокарів. Попри це їм вдалося впоратися з усіма труднощами та запустити у виробництво люксовий електрокросовер.

У 2022 році Faraday Future опинилися в центрі скандалу, коли компанію звинуватили у шахрайстві. Після цього було ухвалено рішення про зміну керівництва.

Електрокросовер відрізняється стильним дизайном зі скошеним ззаду дахом. Позаду розташовані незвичайні ліхтарі.

Задні ліхтарі отримали стильну графіку Фото: Faraday Future

Faraday Future FF 91 Futurist отримав три електромотори сумарною потужністю 1050 к. с. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,4 секунди.

За словами Faraday Future, електрокросовер має запас ходу 613 км без підзарядки. У цьому заслуга літій-іонного акумулятора, який має найвищу щільність енергії у світі.

Faraday Future FF 91 Futurist здатний розпізнавати вподобання водія Фото: Faraday Future

Електромобіль також пропонує просунутий досвід користувача. Кросовер здатний розпізнавати вподобання водія та адаптувати під нього режими водіння.

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Інтер'єр виконаний у мінімалістичному стилі. Від фізичних кнопок вирішили відмовитися. Замість них є безліч дисплеїв, які можна знайти по всьому салону.

В інтер'єрі встановлено безліч дисплеїв Фото: Faraday Future

Faraday Future FF 91 Futurist пропонуватиметься на ринках США та Китаю за ціною від 150 000 до 200 000 доларів. Постачання електромобіля на північноамериканському ринку мають розпочатися приблизно наприкінці квітня 2023 року.

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